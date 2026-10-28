Selección Sub-15 de Guatemala sigue soñando en el Mundial: supera a Irak y ahora enfrentará a Letonia

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Selección Sub-15 de Guatemala sigue soñando en el Mundial: supera a Irak y ahora enfrentará a Letonia

La Selección Nacional Sub-15 derrotó a Irak en una emocionante tanda de penales tras empatar 1-1 y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial de la Fifa que se disputa en Azerbaiyán.

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La Selección Nacional Sub-15 derrotó a Irak en una emocionante tanda de penales tras empatar 1-1 y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial de la Fifa que se disputa en Azerbaiyán.(Foto Prensa Libre: Fedefut).

Guatemala Sub-15 hace historia: elimina a Irak en penales y avanza a cuartos de final(Foto Prensa Libre: Fedefut).

La Selección Nacional Sub-15 de Guatemala logró una histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub-15 de la Fifa, que se disputa en Azerbaiyán, después de derrotar a Irak en una emocionante definición por penales durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre, hora de Guatemala.

El combinado nacional afrontó un complicado encuentro de octavos de final frente a la selección iraquí, en un partido disputado de principio a fin. Ambos equipos mostraron intensidad y entrega en busca del pase a la siguiente ronda.

Tras mantenerse la igualdad 1-1 en el marcador durante el tiempo reglamentario, la clasificación a los cuartos de final tuvo que definirse mediante una tanda de penales, en la que Guatemala mostró efectividad y logró imponerse para asegurar su boleto a la siguiente fase.

Los jóvenes guatemaltecos volvieron a demostrar su capacidad y determinación en el terreno de juego, consolidando una destacada participación en el torneo y manteniendo viva la ilusión de avanzar a las semifinales.

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La Selección Sub-15 de Guatemala tendrá poco tiempo para recuperarse, ya que este jueves 29 de octubre volverá a la actividad para enfrentar a Letonia en los cuartos de final.

El encuentro está programado para las 0.15 horas de Guatemala (12.15 de la madrugada), en un duelo en el que el combinado nacional buscará conseguir una nueva victoria y avanzar a las semifinales.

Guatemala intentará continuar su destacada participación en Azerbaiyán y seguir haciendo historia en el futbol juvenil nacional.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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