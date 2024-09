Dos guatemaltecos destacan en el XI ideal de la Liga de Naciones de la Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), publicó recientemente su resumen de lo que sucedió en la reciente jornada de su Liga de Naciones que se jugó a principios de mes.

La Concacaf realizó un listado de jugadores que a su criterio destacaron en los partidos celebrados y entre el XI ideal de las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones incluyó a dos guatemaltecos.

El primero en aparecer en el listado es el portero del Columbus Crew Nicholas Hagen.

El guardameta fue clave en el primer partido de Guatemala contra Martinica al atajar un penalti y aportar así a que la Bicolor consiguiera los tres puntos.

Luego también se marcó un buen partido contra Costa Rica en donde mantuvo su portería a cero.

"Hagen jugó un papel clave para que Los Chapines comenzaran la campaña invictos y se ubicaran momentáneamente en el segundo lugar del Grupo A. El portero de Guatemala registró cuatro atajadas y seis despejes y mantuvo su portería a cero ante Costa Rica", expresó la Concacaf en su página web.

El otro guatemalteco que aparece en el listado del XI de la Concacaf es el capitán de la Selección Nacional, José Pinto.

Pinto se encargó de anotar uno de los goles de Guatemala en la victoria contra Martinica y luego también estuvo puntual en el duelo sobre Costa Rica.

"El capitán de Guatemala se destacó en ambos extremos para ayudar a su nación a comenzar sin derrotas. Pinto convirtió desde el punto penal en la victoria contra Martinica y ayudó a mantener la portería a cero contra Costa Rica", escribió la Concacaf.

El once ideal está compuesto por los siguientes jugadores:

Nicholas Hagen (Guatemala), José Pinto (Guatemala), Juan Pablo Vargas (Costa Rica), Francisco Calvo (Costa Rica), David Ruiz (Honduras), Kervin Arriaga (Honduras), Jordan Leborgne (Guadalupe), Kasey Palmer (Jamaica), Isaiah Jones (Guyana), Virgil Misidjan (Surinam) y Michail Antonio (Jamaica).

