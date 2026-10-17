Fútbol Nacional
EN VIVO | Betis recibe al líder Barcelona este sábado: siga el minuto a minuto de LaLiga
Los azulgranas que llegan como líderes invictos visitan el estadio La Cartuja de Sevilla este sábado a las 10:30 AM en un duelo donde el Betis buscará recortar distancias con la cima de LaLiga.
Barcelona y Real Betis se miden este sábado a las 10:30 AM en el estadio La Cartuja de Sevilla en la novena jornada de LaLiga 2026-27. (Foto Prensa Libre: EFE/ Marta Pérez).
Barcelona y Real Betis se miden este sábado a las 10:30 AM en el estadio La Cartuja de Sevilla en la novena jornada de LaLiga 2026-27. Los azulgranas llegan como líderes invictos con 24 puntos y ocho victorias consecutivas mientras el Betis ocupa la tercera posición con 19 unidades a cinco del líder.
El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega motivado y sabe que una victoria lo acercaría a la cima de la tabla. Los verdiblancos contarán con el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo como uno de sus referentes en el mediocampo para intentar frenar al líder.
El partido promete ser muy atractivo entre el mejor equipo del campeonato y uno de sus principales perseguidores en lo que será uno de los duelos más interesantes de la novena jornada de LaLiga 2026-27.
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