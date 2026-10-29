Fútbol Nacional
EN VIVO: Deportivo Mixco vs. Xelajú MC por la jornada 17 del Apertura 2026
Deportivo Mixco recibe a Xelajú MC en un duelo clave de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026. Los chicharroneros buscan hacerse fuertes en casa para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.
Deportivo Mixco recibe a Xelajú MC,(Foto Prensa Libre).
Deportivo Mixco recibirá este jueves 29 de octubre a Xelajú MC, en un encuentro correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026. El conjunto chicharronero buscará aprovechar su condición de local para conseguir una nueva victoria y mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.
El cuadro mixqueño ocupa la tercera posición del campeonato y buscará sumar tres puntos que le permitan llegar a 30 unidades y continuar entre los principales protagonistas del torneo.
Por su parte, Xelajú MC llega con 24 puntos y buscará un resultado positivo como visitante para mejorar su posición en la tabla y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la fase final.
Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto, el resultado y todas las incidencias del partido entre Deportivo Mixco y Xelajú MC, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026.