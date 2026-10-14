EN VIVO | Marquense vs. Mixco: un punto separa a Leones y Chicharroneros en el Apertura 2026

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EN VIVO | Marquense vs. Mixco: un punto separa a Leones y Chicharroneros en el Apertura 2026

Leones y Chicharroneros se enfrentan separados por un punto y con el objetivo de consolidarse entre los primeros puestos.

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Marquense recibe este miércoles 14 de octubre a Mixco, en el cierre de la jornada de tres partidos del Apertura 2026. Los Leones suman 20 puntos, mientras los Chicharroneros tienen 19, por lo que ambos llegan con la oportunidad de dar un paso importante en la lucha por la zona de clasificación.

La diferencia de una unidad aumenta la importancia del encuentro, en el que los dos equipos buscarán sumar para mantenerse en la pelea por los puestos que dan acceso a la siguiente fase del campeonato.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Marquense y Mixco.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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