EN VIVO | San Pedro vs. Mixco: duelo directo por acercarse al liderato del Apertura 2026

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EN VIVO | San Pedro vs. Mixco: duelo directo por acercarse al liderato del Apertura 2026

Los supergallos y los chicharroneros se enfrentan en un duelo directo por acercarse al liderato del Torneo.

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San Pedro recibe este miércoles a Mixco en el estadio Municipal de San Pedro, en un duelo directo entre dos de los protagonistas del Apertura 2026. El conjunto sampedrano suma 13 puntos y ocupa el tercer puesto, mientras los mixqueños tienen 12 unidades.

El equipo dirigido por Edwin Vásquez buscará mantener su invicto como local y seguir cerca de la cima, después de haber sorprendido a varios de los favoritos en sus primeras siete jornadas. Mixco, por su parte, intentará conseguir su primera victoria fuera de casa.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre San Pedro y Mixco.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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