Fútbol Nacional
EN VIVO | San Pedro vs. Mixco: duelo directo por acercarse al liderato del Apertura 2026
Los supergallos y los chicharroneros se enfrentan en un duelo directo por acercarse al liderato del Torneo.
San Pedro recibe este miércoles a Mixco en el estadio Municipal de San Pedro, en un duelo directo entre dos de los protagonistas del Apertura 2026. El conjunto sampedrano suma 13 puntos y ocupa el tercer puesto, mientras los mixqueños tienen 12 unidades.
El equipo dirigido por Edwin Vásquez buscará mantener su invicto como local y seguir cerca de la cima, después de haber sorprendido a varios de los favoritos en sus primeras siete jornadas. Mixco, por su parte, intentará conseguir su primera victoria fuera de casa.
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