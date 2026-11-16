La eliminación de Guatemala en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf deja una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto la responsabilidad recae sobre Luis Fernando Tena?

Más allá de los errores individuales y del bajo rendimiento de varios futbolistas, el seleccionador mexicano aparece como uno de los principales señalados tras una serie en la que Canadá no solo consiguió la clasificación, sino que dominó ambos encuentros y se impuso por un contundente 7-3 en el marcador global. Guatemala tuvo dificultades para competir durante los 180 minutos.

La eliminatoria evidenció una distancia futbolística entre ambas selecciones. Durante los dos encuentros, Canadá fue superior en posesión, intensidad, velocidad, funcionamiento táctico y contundencia, mientras que Guatemala nunca encontró respuestas para contrarrestar el juego de su rival. Ni en la ida ni en la vuelta logró competir en igualdad de condiciones frente a uno de los equipos más fuertes de la región.

En el estadio Manuel Felipe Carrera, los canadienses prácticamente encaminaron la clasificación durante los primeros 45 minutos, con tres anotaciones. Guatemala reaccionó más por orgullo y determinación que por funcionamiento colectivo y descontó en la segunda mitad con los goles de Óscar Santis y Matthew Evans, pero el daño ya estaba hecho. Las falencias en el mediocampo, la desorganización defensiva y la falta de ideas ofensivas quedaron expuestas desde el inicio.

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La vuelta en Toronto confirmó el panorama. Guatemala se adelantó con otro tanto de Santis, pero la ilusión duró poco: Canadá reaccionó rápidamente y se impuso 4-1 ante una escuadra chapina que volvió a verse superada física y futbolísticamente. El equipo de Jesse Marsch manejó el partido y selló su clasificación con autoridad. Canadá impuso su superioridad ante una Selección Nacional que no encontró respuestas y cuyo cuerpo técnico tampoco logró modificar el desarrollo del encuentro.

¿ Es Fernando Tena, el principal señalado?

Si bien varios futbolistas quedaron en deuda, buena parte de las críticas recae sobre el entrenador. Tena no encontró una estrategia para neutralizar a Canadá ni consiguió realizar ajustes capaces de cambiar el rumbo de la eliminatoria. Sus planteamientos fueron superados por el sistema canadiense y las modificaciones realizadas en ambos encuentros tuvieron poco impacto en el desarrollo del juego.

La falta de respuestas desde el banquillo también genera interrogantes sobre la preparación de Guatemala para enfrentar a un rival con mayor velocidad, intensidad y recursos ofensivos.

Rendimientos individuales cuestionados

Varios futbolistas quedaron señalados por su desempeño durante los dos compromisos:

Nicolás Samayoa: tuvo una eliminatoria complicada y quedó involucrado en varias acciones defensivas que favorecieron al rival y terminaron en gol.

Aarón Herrera: sufrió para contener la velocidad y movilidad de los atacantes canadienses especialmente en el segundo partido.

Rodrigo Saravia y Jesús López: fueron superados en el mediocampo por la intensidad, dinámica y presión de Canadá. Ambos tuvieron dificultades para recuperar el balón, cortar los circuitos ofensivos y generar juego con claridad. La eliminatoria también dejó en evidencia que varios de los referentes nacionales no atraviesan su mejor momento futbolístico y que algunos parecen haber quedado lejos del nivel que mostraron en sus mejores etapas.

Los que rindieron desde el banco

Entre los aspectos rescatables aparecen las actuaciones de Matthew Evans y Olger Escobar, quienes aprovecharon los minutos que recibieron después de comenzar ambos encuentros desde el banquillo.

Su aporte dejó interrogantes sobre la escasa participación que tuvieron durante la eliminatoria, así como sobre la ausencia de minutos para Héctor Morales, actual goleador de Aurora FC y de la Liga Nacional, en una serie en la que Guatemala necesitaba alternativas ofensivas para intentar cambiar el rumbo.

La capacidad de estos futbolistas para aportar dinamismo y profundidad también abre el debate sobre las decisiones de Tena al momento de administrar las variantes disponibles.

Un avance histórico con tareas pendientes

La eliminación no borra el logro de haber alcanzado por primera vez los cuartos de final de la Liga de Naciones. Sin embargo, el resultado deja en evidencia que la Selección Nacional todavía mantiene una brecha importante respecto de las principales potencias de Concacaf.

Guatemala dio un paso adelante al superar la fase de grupos y consolidarse en la Liga A, pero Canadá le recordó que todavía necesita mejorar para competir al más alto nivel regional.

Ahora, el debate se centra en el futuro del proceso. La clasificación histórica representa un avance, pero la forma en que se produjo la eliminación genera dudas sobre la capacidad del equipo para dar el siguiente salto.

Luis Fernando Tena queda inevitablemente en el centro de las críticas, después de una eliminatoria en la que Guatemala fue ampliamente superada y nunca encontró respuestas ante la superioridad canadiense. El desafío será determinar qué aspectos del proceso deben corregirse para que la Bicolor pueda competir de mejor manera ante rivales de mayor exigencia.