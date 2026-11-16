La Selección Nacional de Guatemala afrontará hoy un encuentro de alto voltaje y máxima exigencia, cuando visite a Canadá en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. La Bicolor buscará una remontada que le permita clasificar al Final Four del torneo y, además, asegurar su presencia en la Copa Oro 2027. El compromiso se disputará en el BMO Field de Toronto, a partir de las 19 horas de Guatemala.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llega a territorio canadiense con la obligación de revertir el 3-2 sufrido en el encuentro de ida, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Aunque Canadá tomó una ventaja de tres goles en la primera mitad, gracias a las anotaciones de Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David, Guatemala reaccionó en el complemento con los tantos de Santis y Evans para mantener vivas sus aspiraciones en la eliminatoria.

Para avanzar directamente a las semifinales, la Azul y Blanco necesita ganar por dos goles de diferencia o imponerse por un tanto, siempre que marque al menos cuatro goles. Un triunfo por 3-2 igualaría el marcador global y obligaría a disputar tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales.

El encuentro podrá seguirse en vivo, minuto a minuto, con todas las incidencias, alineaciones, estadísticas y reacciones del partido que definirá al clasificado al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

16 de noviembre 2026, 17:40h Canadá sale de negro

Canadá lucirá esta noche uniforme negro en su condición de local, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Guatemala.

16 de noviembre 2026, 17:35h Este es el once de Guatemala ante Canadá

La Bicolor presentó su alineación para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Canadá, en el BMO Field de Toronto. Luis Fernando Tena definió el once con el que buscará remontar la serie y avanzar a semifinales.

🔥🇬🇹 ¡Este es el once de Guatemala para enfrentar a Canadá! #NationsLeagueEnFOX https://t.co/tr2zj6HOi7 — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 16, 2026

16 de noviembre 2026, 17:15h Guatemala visita a Canadá

La Bicolor visita esta noche a Canadá en el BMO Field de Toronto, a partir de las 19:00 horas de Guatemala, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

16 de noviembre 2026, 17:00h Guatemala va por otra hazaña ante Canadá

La Bicolor intentará repetir la histórica clasificación conseguida ante Canadá en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando eliminó al conjunto norteamericano en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Este lunes, la Azul y Blanco disputa el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Tras caer 2-3 en el duelo de ida, buscará remontar la serie en Toronto para mantener vivo su sueño de avanzar a las semifinales.