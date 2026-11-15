Fútbol Nacional
Liga Nacional: así marcha la tabla del Apertura 2026 tras la jornada 20
Antigua, con 39 puntos, y Xelajú, con 34, ocupan los puestos de clasificación directa a dos jornadas del cierre, con Mixco en el tercer puesto igualado en puntos con los superchivos.
Diego Fernández celebra su gol ante Suchitepéquez en el empate 1-1 de Antigua GFC en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Antigua GFC).
La jornada 20 del Apertura 2026 dejó a Antigua en la cima y a Xelajú en el segundo lugar, los dos puestos que dan el pase directo a semifinales del torneo. Los coloniales empataron 1-1 con Suchitepéquez y llegaron a 39 puntos. Xelajú aprovechó para golear 4-0 a Guastatoya y llegó a 34, igualado con Mixco.
Municipal ganó 1-0 en su visita a Malacateco, con gol de Elvi Elington en el primer tiempo, y llegó a 33 puntos en el cuarto lugar. Comunicaciones venció 2-0 a Cobán, con goles de Paolo Dantaz y Dewinder Bradley, y sumó su tercera victoria consecutiva para llegar a 26. Guastatoya se quedó con 31 puntos y Malacateco con 19.
San Pedro venció 2-0 a Marquense, con un doblete de Igor Dos Santos, y llegó a 29 puntos en el sexto lugar. Cobán y Marquense, que cayeron en esta jornada, se quedaron con 25, igualados con Aurora, mientras Suchitepéquez sumó un punto ante Antigua y llegó a 13, en el último lugar.
Así queda la tabla de posiciones
- 1. Antigua – 39 puntos | 20 PJ
- 2. Xelajú – 34 puntos | 20 PJ
- 3. Mixco – 34 puntos | 20 PJ
- 4. Municipal – 33 puntos | 19 PJ
- 5. Guastatoya – 31 puntos | 20 PJ
- 6. San Pedro – 29 puntos | 20 PJ
- 7. Comunicaciones – 26 puntos | 20 PJ
- 8. Aurora – 25 puntos | 19 PJ
- 9. Cobán – 25 puntos | 20 PJ
- 10. Marquense – 25 puntos | 20 PJ
- 11. Malacateco – 19 puntos | 20 PJ
- 12. Suchitepéquez – 13 puntos | 20 PJ
Municipal y Aurora tienen un partido pendiente, por lo que son los únicos equipos con 19 encuentros jugados. Municipal, con 33 puntos, puede superar a Xelajú y a Mixco si gana el suyo, ya que llegaría a 36. Aurora, con 25, podría sumar hasta 28 si gana el pendiente.
Con dos jornadas por delante, la pelea por los dos puestos de clasificación directa sigue abierta. Antigua tiene cinco puntos de ventaja sobre Xelajú y Mixco, mientras Municipal y Guastatoya siguen cerca, a uno y a tres puntos, en una tabla muy apretada hasta el quinto lugar.