Igor Dos Santos guía con un doblete la victoria de San Pedro sobre Marquense

San Pedro venció 2-0 a Marquense en el estadio Municipal de San Pedro, por la jornada 20 del Apertura 2026. Los gallos conservaron su invicto como locales y cerraron el partido con una gran tarde de su delantero brasileño, Igor Dos Santos.

El primer tiempo tuvo a San Pedro con más posesión, aunque sin claridad al inicio. Igor Dos Santos fue el más peligroso: al minuto 19 remató en medio de varios rivales y al 32 llegó con un fuerte disparo dentro del área que complicó al portero. Marquense apenas respondió con un remate por arriba al 16.

La jugada decisiva llegó al 33. El cuerpo técnico local pidió revisar una acción sobre Dos Santos dentro del área, y al 34 el FVS confirmó el penal. El brasileño lo cobró al 38. El portero adivinó el lado, pero no pudo detener el disparo, y los Gallos se fueron arriba por la mínima al descanso.

Yamileth Marroquín / PL

Marquense se quedó con diez

En el segundo tiempo, al 59, Dos Santos fue detenido con una falta y el público reclamó la expulsión de Fernando Fuentes. El cuerpo técnico pidió la revisión en el FVS, y el árbitro anuló la tarjeta amarilla y expulsó a Fuentes al 60. Marquense jugó con diez el resto del partido.

San Pedro tuvo un gol anulado al 68, también de Dos Santos, por fuera de juego. Pero la ventaja numérica se notó poco después. Al 76, el delantero aprovechó un pase de Yonathan Morán y, con un potente disparo, venció al portero para el 2-0 definitivo.

Un cierre con tensión

Dos Santos salió lesionado al 78, entre aplausos de la afición. En los minutos finales, Marquense intentó descontar con dos tiros libres: Carlos Santos mandó el balón a las nubes al 86, y Denilson Ochaeta cobró bien, con potencia, al 92, pero el portero lo detuvo.

Con el triunfo, San Pedro llegó a 29 puntos y se acerca a los equipos de arriba. Marquense se queda con 25, sin sumar de visita y con su segunda derrota consecutiva, tras el 2-0 ante Comunicaciones del sábado. La tabla sigue muy apretada a pocas jornadas del cierre.