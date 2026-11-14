Xelajú golea 4-0 a Guastatoya y da un paso firme hacia la clasificación directa del Apertura 2026

Xelajú MC goleó 4-0 a Guastatoya en el estadio Mario Camposeco, por la jornada 20 del Apertura 2026, y dio un paso firme en la pelea por una de las dos plazas directas.

Los locales tomaron la iniciativa desde el inicio, con mucha intensidad. Al minuto 15, Juan Cardona aprovechó un centro retrasado y cruzó al portero Rubén Escobar para el 1-0. Al 35, Steven Cárdenas remató en la entrada del área y el balón se desvió, lo que dejó parado al arquero para el 2-0.

Yair Jaén cerró el primer tiempo. Al 43, con poco espacio, sacó un remate al palo más lejano y puso el 3-0. Guastatoya cambió a tres jugadores en el descanso, pero la diferencia ya era amplia.

Foto Cortesía Xelajú MC

Un segundo tiempo con expulsión

En el complemento, Guastatoya complicó aún más su tarde. Al minuto 58, Andy Contreras fue expulsado por frenar a Yilton Díaz cuando quedaba solo frente al arco. La jugada se revisó en el FVS, y la roja se mantuvo.

Con un jugador de más, Xelajú ya manejaba el partido. Al 67, Jaén firmó su segundo gol con un remate potente, imposible para el portero, y puso el 4-0 definitivo. Ángel Tejeda había estado cerca de descontar para los pecho amarillo al 65.

Cómo queda la pelea por la clasificación directa

Con la victoria, Xelajú llegó a 34 puntos. Antigua lidera con 38, y Municipal y Mixco, con 30 y 31 antes de sus partidos de hoy, siguen detrás en una tabla muy apretada.

Guastatoya se queda con los puntos que tenía y pierde terreno en la pelea. Xelajú se acerca a una plaza directa, aunque todavía le quedan jornadas por jugar, y la tabla puede cambiar con los resultados de los demás.