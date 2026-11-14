Fútbol Nacional
La Selección de Guatemala ya tiene nueva fecha de viaje a Canadá: saldrá el 15 de noviembre en chárter
La delegación guatemalteca partirá a Canadá el domingo 15 de noviembre a la 1:00 PM, después de que Concacaf no aceptó reprogramar el partido de vuelta.
La delegación guatemalteca partirá a Canadá el domingo 15 de noviembre, después de que Concacaf no aceptó reprogramar el partido de vuelta. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).
La Selección de Guatemala ya tiene nueva fecha de viaje a Canadá. La delegación saldrá mañana domingo 15 de noviembre, a las 13:00 horas, en un vuelo chárter, luego de que el vuelo previsto para este sábado fuera cancelado por la aerolínea.
Concacaf no aceptó la solicitud de cambio de fecha que había planteado la Federación de Fútbol de Guatemala, por lo que el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones se mantiene para el lunes 16 de noviembre, a las 7:00 PM, hora de Guatemala, en el BMO Field de Toronto.
Se estima que la Selección llegará a Canadá por la tarde del domingo, un día antes del encuentro. Ese margen le permitirá a la Bicolor realizar un último entrenamiento y descansar antes de un partido en el que necesita ganar para conseguir el boleto a las semifinales.
También se confirmaron cambios en el plantel de jugadores, no viajarán Darwin Lom ni Rudy Muñoz, ambos por lesión. La Federación no ha detallado, hasta el momento, el tipo de lesión de cada jugador ni su tiempo estimado de recuperación.