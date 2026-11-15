Antigua no pudo con Suchitepéquez y reparte puntos en un empate 1-1 en Mazatenango

Antigua GFC empató 1-1 con Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. El líder llegó a 39 puntos y se mantiene en la cima, mientras que los venados sumaron uno y llegaron a 13, en un resultado que no le sirvió a ninguno para sus objetivos.

Suchitepéquez golpeó primero. Al minuto 11, Fabricio González aprovechó un error en la salida de Antigua y sacó un derechazo para el 1-0, con el que los locales se sintieron más cómodos y buscaron manejar el balón para desesperar a los visitantes.

Los panza verdes reaccionaron y al 29 llegó el empate. Diego Fernández recibió un balón de espaldas y, de media vuelta, sacó un derechazo con el que silenció el estadio. Antes, al 21, el mismo Fernández había estrellado un centro en el palo de la portería local.

PL / Antigua GFC

Un local con diez y un partido interrumpido

Al minuto 39, Frank De León fue expulsado por una fuerte entrada sobre un rival, y el árbitro Juan Morales ratificó la roja tras varios minutos de revisión en el FVS. Suchitepéquez llegó al descanso con el 1-1 y con la tarea de resistir al líder con un hombre menos.

En el segundo tiempo, el partido se detuvo unos 20 minutos por un problema en el alumbrado del estadio. Al reanudarse, el local mostró mejor cara y consiguió un penal, pero el portero Jorge Moreno atajó el remate de Fabricio González y mantuvo el empate.

Un Antigua sin respuestas

Pese a tener un hombre más, Antigua tuvo un mal segundo tiempo, incluso con Suchitepéquez mejor en varios tramos. Marco Rivas estuvo cerca de marcar con un derechazo lejano al minuto 74, y Juan Apaolaza no logró aprovechar un cabezazo que se fue por arriba al 79.

El líder se lleva un punto que le sabe a poco ante el colista, y deja ventaja de cinco puntos sobre Xelajú y Mixco, que tenían 34 antes de sus partidos. Suchitepéquez, en cambio, suma un empate valioso que lo mantiene en el último lugar, pero con un respiro en su lucha por salir del fondo.