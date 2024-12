¿Fin al ciclo de Amarini Villatoro? El técnico deja en duda su continuidad en Xelajú tras ser campeón

Momentos dulces, pero también de reflexión son los que vive actualmente Amarini Villatoro con su entorno en el Xelajú MC.

El técnico guatemalteco acaba de salir campeón la noche del 21 de diciembre una vez más con el equipo súperchivo al remontar la final del Apertura 2024 al CSD Cobán Imperial y así obtener la séptima luna de la institución.

En medio del júbilo y la alegría, el estratega también debe analizar su futuro, o eso es lo que dio a entender cuando atendió a los medios de comunicación que le cuestionaron sobre el título conquistado.

Primero el técnico nacional se mostró feliz por el resultado, ya que Xelajú estuvo contra las cuerdas casi todo el partido y en cuestión de minutos empató el marcador global 2-2 y en tiempos extra encontró el gol del título.

Pero luego fue cuestionado sobre su continuidad al mando del proyecto de Xelajú, a lo que Villatoro fue esquivo y no dio una respuesta concreta.

"Voy a hablarlo con la familia. He pensado mucho en la gente que me rodea o en dónde está. Debo pensar más en Amarini Villatoro en su crecimiento como profesional. No me quería ir de la institución por la puerta de atrás. Hay que analizarlo y vamos a ver", expresó el técnico.

Villatoro fue cuestionado sobre sus declaraciones por otros medios, pero evitó dar más pistas y todo se tendrá que esclarecer en los próximos días.

Sobre qué diferenció a su equipo sobre sus rivales a lo largo del torneo, Villatoro dijo que les ganó en intensidad. "Hay algo que este equipo tiene y es la intensidad de juego en la altura. Los tres partidos de fase final que tuvimos cerramos mejor que los rivales en cuanto a intensidad y hoy no queríamos llegar a penales", dijo.