La lluvia obliga a suspender el Malacateco-Comunicaciones, que se reanudará este miércoles

La lluvia impidió que Malacateco y Comunicaciones completaran su compromiso de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026.

Ambos equipos disputaron los primeros 45 minutos en el estadio Santa Lucía, en Malacatán, San Marcos, pero las condiciones del terreno de juego obligaron a suspender el encuentro, que se reanudará este miércoles a las 10 horas.

La intensa lluvia marcó el desarrollo del partido desde el inicio. Aunque por momentos disminuía, el agua volvía a caer con fuerza sobre el escenario deportivo y complicaba las acciones sobre el pasto sintético.

En distintos sectores de la cancha se acumulaba agua, lo que dificultaba la circulación del balón y los movimientos de los futbolistas.

Pese a las condiciones, el árbitro Wildomar Ramírez permitió el inicio del encuentro. Los dos equipos llegaron con la necesidad de sumar puntos para mejorar su situación en la clasificación, pero las dificultades climáticas condicionaron el desarrollo del compromiso.

Comunicaciones afrontaba el partido en el penúltimo lugar de la tabla, con 14 puntos después de 14 jornadas, mientras que Malacateco ocupaba la décima posición, con 15 unidades. La cercanía entre ambos en la clasificación aumentaba la importancia de un resultado favorable.

Fredy Pérez detiene un penalti en el primer tiempo

La ocasión más clara de los primeros 45 minutos llegó al minuto 22, cuando el árbitro señaló un penalti por una falta de Kevin Steven Grijalva sobre Roberto Meneses. Malacateco tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador y aprovechar su condición de local.

La acción fue revisada mediante el sistema FVS antes de que José Érik Correa se preparara para ejecutar el lanzamiento. El delantero tomó distancia y se acercó al balón con pasos cortos, pero el guardameta crema respondió de buena manera.

Fredy Pérez adivinó la trayectoria del disparo y detuvo el penalti, con lo que evitó que los toros tomaran ventaja. La intervención del portero fue una de las acciones más destacadas de una primera parte en la que las condiciones del terreno dificultaron el juego de ambos conjuntos.

La lluvia impide disputar el segundo tiempo

Tras el descanso, la lluvia arreció y los futbolistas ya no regresaron al terreno de juego para disputar la segunda parte. La acumulación de agua y las dificultades para desarrollar el partido con normalidad impidieron que el compromiso continuara en el estadio Santa Lucía.

En la segunda parte, Dewinder Bradley estaba llamado a ser uno de los jugadores de Comunicaciones que buscaran generar peligro frente al arco defendido por Abel Josué Guzmán. Sin embargo, el encuentro quedó interrumpido antes de que ambos equipos pudieran disputar los 45 minutos restantes.

La suspensión dejó pendiente la definición de un duelo importante para dos clubes que necesitan sumar en el Apertura 2026. Comunicaciones buscará aprovechar la reanudación para mejorar su posición en la tabla, mientras que Malacateco intentará hacer valer su localía.

El partido continuará este miércoles a las 10 horas, cuando ambos equipos regresen al estadio Santa Lucía para disputar el segundo tiempo y buscar los puntos en juego.