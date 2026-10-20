PSG golea al Barcelona y le propina su primera derrota de la temporada antes del clásico español

El París Saint-Germain derrotó 4-2 al Barcelona en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, en un duelo de estrategias que terminó con el equipo de Luis Enrique imponiendo su eficacia ofensiva. Los azulgranas sufrieron su primera derrota de la temporada 2026-27 y vieron cortada una racha de 11 partidos oficiales consecutivos con victoria.

El conjunto de Hansi Flick llegaba al compromiso con nueve triunfos en LaLiga y dos en la Liga de Campeones, pero esta vez no pudo sostener su buen inicio frente a un PSG que encontró espacios y castigó en los momentos decisivos del encuentro.

El Barcelona intentó competir de tú a tú, pero el equipo francés respondió a sus propuestas y aprovechó sus oportunidades para llevarse una victoria contundente. Luis Enrique, por su parte, mantuvo su paso invicto en la competición europea.

Doué abrió el camino para el PSG

El primer golpe llegó al minuto 38, cuando Désiré Doué adelantó al PSG y puso a prueba la reacción del Barcelona. El tanto permitió al equipo parisino tomar ventaja antes del descanso en un encuentro marcado por la disputa táctica entre ambos entrenadores.

En la segunda parte, el conjunto azulgrana encontró una respuesta al minuto 55, cuando Xavi Espart marcó el 1-1 y devolvió la esperanza al equipo de Flick. El Barcelona parecía meterse de nuevo en el partido, pero el PSG volvió a tomar la iniciativa.

Lucas Hernández anotó al minuto 72 para colocar el 2-1 a favor de los franceses. El Barcelona no bajó los brazos y Lamine Yamal consiguió el empate 2-2 al minuto 79, en un tramo del encuentro en el que ambos equipos buscaban inclinar el marcador a su favor.

Sin embargo, la reacción azulgrana no logró frenar al PSG. Vitinha marcó al minuto 81 para devolverle la ventaja al cuadro parisino y, cinco minutos después, Fabián Ruiz Peña firmó el 4-2 definitivo al 86, para sentenciar una victoria que dejó al Barcelona sin respuesta en el cierre.

El clásico llega en un momento clave

La derrota supone un duro revés para el Barcelona, que había ganado sus nueve encuentros oficiales anteriores en el inicio de la temporada. El tropiezo europeo llega, además, en una semana importante para los azulgranas, que el domingo 25 de octubre visitarán al Real Madrid en el clásico español, programado para las 14 horas de Guatemala.

El equipo de Flick deberá pasar página rápidamente y recuperar confianza antes de uno de los partidos más esperados de la temporada, mientras el PSG celebra un triunfo que refuerza su candidatura en la Liga de Campeones de Europa.