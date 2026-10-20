Carlos “Pollito” Morales Chacón: 45 años contando las historias de la Vuelta a Guatemala

Hay quienes siguen el ciclismo desde las aceras y quienes tienen el privilegio de contar su historia. Carlos Morales Chacón, cariñosamente conocido como Pollito o Camoch, pertenece a ese grupo de hombres que han hecho de la Vuelta a Guatemala una parte inseparable de su vida. En la edición 65 de la máxima fiesta del pedal, celebrará 45 años de acompañar a sus protagonistas, con la libreta, la pluma, su infaltable cámara fotográfica y el corazón puestos al servicio del deporte.

Su historia comenzó en 1971, cuando cubrió su primera Vuelta de la Juventud para el desaparecido diario La Nación. Ese mismo año, junto al periodista Sergio Ramón Álvarez Jaramillo y la inconfundible voz de Marco Antonio Rodríguez, vivió su primera experiencia en la Vuelta a Guatemala. Así comenzó un recorrido que lo convertiría en testigo de generaciones de campeones.

“El ciclismo es pasión. Es valorar y admirar a los atletas que se esfuerzan por cumplir sus anhelos. Apreciar una coronación como campeón o acompañar al que sufre porque no logró su propósito es algo único”, expresó Morales.

Testigo de hazañas

Su pluma ha contado las conquistas de leyendas como Héctor Dubón Schwendener, Mario Nufio, Samuel de Jesús Herrera, Víctor Manuel Castañeda, Edín Roberto Nova, Luis Rodolfo Muj, Fernando Escobar, Alberto Fermín Méndez, Manuel Rodas, Alfredo Ajpacajá, Mardoqueo Vásquez y Gerson Toc, campeón en el 2023.

Pero su sello va más allá de las crónicas deportivas. Morales es el creador de El Pelotón, una columna que descubre el lado menos conocido de la competencia: las anécdotas, los personajes y las situaciones que ocurren detrás de escena, contadas con el toque jocoso e ingenioso que lo caracteriza. Porque en la Vuelta no todo son ataques y escapadas; también hay historias que merecen contarse entre sonrisas.

Su vínculo con Prensa Libre comenzó en 1981, cuando Dubón Schwendener conquistó el título. Desde entonces, ha mantenido viva una pasión que se renueva con cada edición.

“Gracias a la confianza de Prensa Libre estaremos en esta versión del 2026, siempre con la determinación de ofrecer a los lectores información precisa, con el sabor ciclístico que merecen los aficionados, que no pierden la rueda de los titanes del asfalto en esos 10 días de la fiesta del pedal”, afirmó.

El próximo 23 de octubre, Pollito volverá a integrarse a la caravana. Mientras los ciclistas escriben hazañas sobre el asfalto, Carlo Morales Chacón seguirá inmortalizándolas con palabras. Y, cuando la carrera necesite una sonrisa, allí estará El Pelotón.

A sus 45 años de historia junto al ciclismo, Pollito sigue en carrera, convertido en referente y ejemplo para las nuevas generaciones del periodismo deportivo guatemalteco.