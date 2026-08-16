Marquense consiguió su primer triunfo del Apertura 2026 y deja a Suchitepéquez en el último lugar de la tabla

Marquense consiguió su primera victoria del Apertura 2026 al remontar 2-1 a Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo. Los Leones, dirigidos por Omar Arellano, llegaron al encuentro después de tres derrotas consecutivas.

El partido comenzó con polémica desde el primer minuto, cuando el FVS anuló un gol de Suchitepéquez por fuera de juego de Alejandro Galindo. Al minuto 12, Mafre Icuté abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Nery Cifuentes, en una acción que también fue revisada y convalidada.

Marquense reaccionó al minuto 19 por medio de Elio Velásquez. El jugador aprovechó un rebote de Jussef Delgado para conseguir el 1-1 y devolver la igualdad al marcador antes del descanso.

El FVS volvió a intervenir entre los minutos 58 y 60, cuando Suchitepéquez solicitó la revisión de una posible mano dentro del área. Tras casi cinco minutos de análisis, el árbitro Wildomar Ramírez descartó el penal.

PL / CSD Suchitepéquez

Suchitepéquez se quedó con 10 jugadores al minuto 69, luego de que Wilson Díaz recibiera la tarjeta roja directa. El futbolista fue expulsado por pisar a David Grande y dejó a los Venados en inferioridad numérica.

Marquense aprovechó la superioridad numérica y aumentó la presión en busca de la remontada. Al minuto 84, Francisco David Grande anotó el 2-1 que puso a los Leones por delante y encaminó su primera victoria del torneo.

Denilson Ochaeta mostró su alivio después de la victoria. "Es un respiro para todos nosotros, para toda la afición. Las malas temporadas no son para siempre y gracias a Dios hoy nos tocó ganar. Estamos para grandes cosas", afirmó el delantero de Marquense.

La derrota provocó malestar entre los aficionados de Suchitepéquez en las gradas del estadio Carlos Salazar Hijo. Algunos pidieron la salida del técnico Héctor Altamirano, mientras que otros abandonaron el recinto antes del pitazo final.