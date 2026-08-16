Así fue el triplete de Dewinder Bradley en la victoria de Comunicaciones sobre Malacateco

Dewinder Bradley tuvo una noche destacada. El delantero de Comunicaciones firmó su segundo triplete en la Liga Nacional en la victoria 4-2 sobre Malacateco y no ocultó su satisfacción tras el partido.

"La verdad que estoy muy contento porque yo venía dispuesto a esto a aportar mi granito de arena y hoy se me abrió el arco con tres goles que en lo personal me sirve para agarrar confianza" afirmó Bradley tras el encuentro.

El partido arrancó de forma fulminante para Comunicaciones. Dairon Reyes abrió el marcador con un remate de zurda al ángulo y Bradley llegó a la segunda jugada tras un rechace del portero para poner el 2-0 en los primeros diez minutos.

Sin embargo Malacateco reaccionó con un tiro libre de Quiñones para el 2-1 y empató con un remate esquinado de Morales para igualar el marcador en 2-2 en lo que fue el momento más complicado de la noche para los Cremas.

Bradley volvió a aparecer al filo del descanso. Recibió un tiro de esquina rechazado por un defensor y anotó el 3-2 en un tanto que fue revisado por el FVS durante tres minutos antes de ser convalidado.

En el segundo tiempo completó su triplete al rematar un centro de tiro de esquina para el 4-2 definitivo que selló la victoria de los Cremas en el Estadio Cementos Progreso.

El técnico también habló tras el partido. "Ha habido un esfuerzo bárbaro de todo el plantel. Durante la semana cambiamos cositas y hoy se dio el resultado" afirmó el estratega destacando el trabajo colectivo del equipo.

Bradley cerró con un mensaje de cara al próximo partido ante Antigua. "La verdad que vamos bien de ánimos. Va a ser un partido fuerte pero vamos con confianza. Espero que hoy sea el inicio de un nuevo torneo para nosotros" concluyó el delantero.