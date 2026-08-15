Triplete de Dewinder Bradley le dio a Comunicaciones la victoria 4-2 sobre Malacateco en el Apertura 2026

Los Cremas dirigidos por Marco Antonio Figueroa vencieron 4-2 a Malacateco en el Estadio Cementos Progreso gracias al triplete de Dewinder Bradley que completó el segundo hat trick de su carrera en la Liga Nacional.

El partido arrancó de forma fulminante para Comunicaciones. Al minuto 5 Dairon Reyes abrió el marcador con un remate de zurda al ángulo tras un servicio de Bradley y apenas dos minutos después el propio Bradley llegó a la segunda jugada tras un rechace del portero para poner el 2-0 en lo que fue un inicio demoledor para los albos.

Malacateco reaccionó con un tiro libre de Eliser Quiñones al minuto 12 que superó la barrera y la reacción tardía de Fredy Pérez para el 2-1. Al minuto 23 los Toros igualaron el partido cuando Quiñones asistió a Morales que remató esquinado para poner el 2-2 en lo que fue la mayor sorpresa de la noche.

Bradley apareció nuevamente al filo del descanso. El delantero recibió un tiro de esquina que fue rechazado con el pecho por un defensor pero Bradley llegó a la segunda jugada y anotó el 3-2 al minuto 45 en un tanto que fue revisado por el FVS durante tres minutos antes de ser convalidado.

PL / Byron Baiza

En el segundo tiempo Malacateco tuvo mayor posesión pero no logró generar peligro real ante la defensa de Comunicaciones. Los albos administraron el partido con orden y al minuto 79 Bradley completó su triplete al rematar un tiro de esquina que fue devuelto al centro para que el delantero lo reventara al fondo de la red.

El partido tuvo un episodio final polémico cuando el FVS revisó una falta de Castañón sobre Camacho y determinó que la acción era merecedora de tarjeta roja dejando a Malacateco con diez jugadores al minuto 89 en lo que fue el broche final de una noche muy accidentada para los Toros.

Con esta victoria Comunicaciones suma siete puntos en el Apertura 2026 y escala posiciones en la tabla mientras que Bradley llega a 58 goles en su carrera con los Cremas consolidándose como uno de los delanteros más importantes en la historia reciente del club albo.

Malacateco por su parte cierra la cuarta jornada sin poder conseguir su primera victoria del torneo y con apenas dos puntos en la clasificación en lo que obliga al equipo a reaccionar cuanto antes en las próximas fechas del Apertura 2026.