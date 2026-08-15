Guastatoya venció 1-0 a Municipal y le propinó su primera derrota del Apertura 2026

Guastatoya dio la sorpresa del Apertura 2026. Los Pecho Amarillo dirigidos por Martín "Tato" Garita vencieron 1-0 a Municipal en el Estadio David Cordón Hichos para propinarle la primera derrota del torneo a los campeones vigentes que llegaban invictos con tres victorias consecutivas.

El partido tuvo un primer tiempo muy parejo con Municipal generando las ocasiones más claras. John Méndez estrelló un remate en el palo al minuto 3 y Cristian Hernández falló solo frente al portero al filo del descanso en lo que fueron las dos oportunidades más claras de los escarlatas.

El árbitro Walter López también revisó en el FVS una posible mano dentro del área al minuto 10 ante la solicitud de Municipal pero no encontró argumentos para conceder el penal en uno de los momentos más polémicos del primer tiempo.

En el segundo tiempo Guastatoya tomó el control del partido y dominó territorialmente sin encontrar el gol hasta el minuto 74. Bryan Lemus recibió el balón se sacó la marca de dos defensores y cruzó con un potente remate de zurda para vencer a Braulio Linares y poner el único tanto del partido.

PL / Douglas Cuevas

Municipal reaccionó buscando el empate y solicitó dos revisiones del FVS por posibles penales que el árbitro desestimó en ambas ocasiones. Los escarlatas no encontraron el camino al gol pese a la presión ejercida en los minutos finales.

Con esta victoria Guastatoya suma nueve puntos e iguala en la tabla al hasta ahora líder Municipal en lo que fue el resultado uno de los resultados más sorpresivos de la cuarta jornada del Apertura 2026.

Municipal por su parte ve interrumpida su racha de victorias consecutivas y sufre su primer tropiezo del campeonato tras ganar sus primeras tres jornadas. Los escarlatas deberán recuperarse rápidamente de cara a las próximas fechas del Apertura 2026.