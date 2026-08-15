Cobán Imperial sufre pero gana: un gol en el último minuto sentencia el 3-2 ante Deportivo Mixco

Cobán Imperial consiguió su primera victoria del Apertura 2026 de la manera más dramática posible. Los Príncipes Azules vencieron 3-2 a Mixco en el estadio José Ángel Rossi con un gol en el último minuto que les dio los tres puntos tras una tarde cargada de emociones donde el partido tuvo varios momentos clave.

El encuentro comenzó bien para Cobán. Byron Leal abrió el marcador al minuto 10 con un disparo desde fuera del área que sufrió un desvío y no pudo tapar Kevin Moscoso. La situación se complicó para Mixco al minuto 35 cuando Jorge Sotomayor vio la tarjeta roja directa dejando a los Chicharroneros con diez jugadores.

Al inicio del segundo tiempo Brian Calabrese amplió la ventaja al minuto 47 para poner el 2-0 y pareció sentenciar el partido para los cobaneros. Sin embargo Mixco no se rindió pese a jugar con un hombre menos y al minuto 72 Yonatan Pozuelos descontó para poner el 2-1.

El partido dio otro giro dramático al minuto 88 cuando Cristian Jiménez conectó un cabezazo para igualar el marcador en 2-2 en lo que fue un golpe durísimo para Cobán que parecía perder la oportunidad de conseguir su primera victoria del torneo.

Cuando todo apuntaba al empate Cobán encontró el gol de la victoria en el último minuto del partido. El tanto que desató la celebración de los Príncipes Azules y sentenció el 3-2 definitivo llegó en el momento más inesperado del encuentro para una Mixco que había logrado igualar con tanto sacrificio.

Cobán también tuvo un momento de angustia en el tiempo añadido cuando Luis Pedro Rosas quedó solo frente al arco rival pero remató por encima del travesaño en lo que hubiera sido el 3-3. El gol de la victoria ya estaba anotado y los cobaneros pudieron respirar tranquilos al pitazo final.

PL / Deportivo Mixco

Con este triunfo Cobán Imperial suma sus primeros tres puntos del Apertura 2026 y abandona los últimos lugares de la tabla de posiciones. Los Príncipes del Ázules que llegaban al partido sin victorias en el torneo encontraron el triunfo que necesitaban de la manera más dramática posible.

Mixco por su parte cierra la cuarta jornada con seis puntos en el torneo tras desperdiciar el empate en los últimos segundos del partido. Los Chicharroneros que jugaron gran parte del encuentro con diez jugadores deberán recuperarse rápidamente de cara a las próximas jornadas del Apertura 2026.