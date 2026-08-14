Liga Nacional de Guatemala: partidos, horarios y cómo se jugará la jornada 4 del Apertura 2026

Este fin de semana se disputará la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con cinco encuentros en distintos puntos del país, mientras que el partido entre Xelajú MC y Antigua GFC fue reprogramado debido a la participación de ambos clubes en la Copa Centroamericana 2026.

La jornada comenzará en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial recibirá al Deportivo Mixco. El cuadro príncipe azul buscará su primer triunfo del torneo, mientras que los chicharroneros intentarán conseguir su tercera victoria consecutiva. El encuentro se disputará a las 13 horas.

A las 17 horas, en el estadio David Cordón Hichos, Guastatoya, que viene de perder su invicto, recibirá a Municipal en el duelo estelar de la cuarta jornada. El conjunto dirigido por Mario Acevedo buscará mantenerse imbatido y con paso perfecto, mientras que los guastatoyanos intentarán regresar a la senda del triunfo.

Para cerrar la jornada sabatina, Comunicaciones recibirá a Malacateco en el estadio Cementos Progreso, a partir de las 19 horas. El conjunto crema buscará su segundo triunfo del torneo y ofrecer una mejor imagen que la mostrada en sus tres compromisos anteriores, en los que ha dejado más dudas que certezas en el juego colectivo. Enfrente tendrá a los toros, que aún no conocen la victoria y han cosechado dos empates.

La jornada continuará el domingo en el estadio Municipal de San Pedro, donde los super gallos recibirán a Aurora FC a las 15 horas. El conjunto sampedrano buscará su tercer triunfo del certamen, mientras que los aurinegros llegan motivados tras conseguir su primera victoria del campeonato.

La fecha finalizará en el estadio Carlos Salazar Hijo, donde Deportivo Suchitepéquez recibirá a Marquense a las 17 horas. Ambos equipos tienen la misma necesidad: conseguir su primera victoria del torneo. Tanto venados como leones han tenido un inicio complicado y se ubican en la parte baja de la clasificación, por lo que un triunfo será importante para sus aspiraciones.

El encuentro entre Xelajú MC y Antigua GFC fue reprogramado debido a la participación de ambos clubes en la Copa Centroamericana. El compromiso se disputará el 23 de septiembre.

Los equipos de la parte alta buscarán mantener sus posiciones, mientras que los que ocupan los últimos puestos intentarán mejorar su desempeño en el Torneo Apertura 2026.