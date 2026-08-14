Copa Centroamericana 2026: así marcha la tabla de posiciones y este es el panorama de los equipos guatemaltecos

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Copa Centroamericana 2026: así marcha la tabla de posiciones y este es el panorama de los equipos guatemaltecos

La Copa Centroamericana entra en su etapa decisiva tras completarse las primeras tres jornadas de la fase de grupos. Con solo dos fechas por disputarse, así marcha la tabla de posiciones.

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AME8208. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 11/08/2026.- Jafet Taivez (d) de Plaza Amador disputa el balón con Diego Casas de Xelajú este martes, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre Plaza Amador y Xelajú en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Copa Centroamericana: Municipal, Xelajú y Mixco siguen con vida; Antigua GFC ya está eliminado.(Foto Prensa Libre: EFE).

Tras completarse las primeras tres jornadas de la Copa Centroamericana 2026, la fase de grupos entra en su etapa decisiva. Solo restan dos fechas para definir a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final del certamen, instancia a la que únicamente clasificarán los dos primeros de cada grupo, mientras que el resto quedará eliminado.

Luego de tres jornadas, los grupos se encuentran al rojo vivo y todavía hay mucho por definir. Hasta el momento, el único equipo que ha asegurado matemáticamente su clasificación es el Deportivo Saprissa de Costa Rica, líder del Grupo C con nueve puntos, tras ganar sus tres compromisos.

Por su parte, clubes como Real Esteli, Alajuelense y Motagua tienen muy encaminado su boleto a la siguiente ronda, aunque será en la próxima jornada cuando puedan confirmar su clasificación. Los resultados de la cuarta fecha serán determinantes para aclarar el panorama de varios grupos y acercar a más equipos a los cuartos de final.

En cuanto a los representantes de Guatemala, la situación es diversa. En esta edición participan Municipal, Xelajú MC, Antigua GFC y Deportivo Mixco. El panorama más complicado corresponde a Antigua GFC, que ya quedó eliminado tras sufrir tres derrotas consecutivas, la más reciente ante Marathón, y se quedó sin puntos en sus primeros tres encuentros.

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Mientras tanto, Xelajú MC y Deportivo Mixco mantienen opciones matemáticas de avanzar, aunque sus posibilidades son reducidas. Ambos equipos están obligados a ganar sus dos partidos restantes y esperar una combinación favorable de resultados para mantenerse con vida en la competencia.

El caso de Municipal es distinto. El conjunto escarlata descansó en la última jornada, pero actualmente se ubica en la segunda posición de su grupo y continúa dependiendo de sí mismo para luchar por uno de los dos boletos disponibles. Con dos encuentros aún por disputar, los rojos siguen en la pelea por alcanzar la siguiente fase.

La próxima jornada será clave para comenzar a definir el destino de varios clubes y podría dejar nuevos equipos clasificados a los cuartos de final. Además, permitirá conocer con mayor claridad el panorama de cada grupo en la recta final de esta etapa.

Así marcha la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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