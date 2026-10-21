Fútbol Nacional
Mixco vs. Municipal: siga EN VIVO el minuto a minuto del partido reprogramado del Apertura 2026
Deportivo Mixco y Municipal se enfrentan esta tarde en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un duelo reprogramado que puede provocar movimientos importantes en la parte alta de la tabla.
Mixco recibe la visita de Municipal. (Foto Prensa Libre).
En el partido reprogramado de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, Deportivo Mixco recibe esta tarde a Municipal, en un encuentro que comenzará a las 15 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán.
El conjunto mixqueño buscará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria frente al cuadro escarlata, un rival que históricamente le ha complicado las cosas en la Liga Nacional. De hecho, Municipal se ha convertido en una especie de "talón de Aquiles" para los chicharroneros, que han tenido dificultades para obtener resultados positivos ante los rojos.
Las estadísticas recientes reflejan esa tendencia: en los últimos cinco enfrentamientos, Mixco únicamente ha conseguido una victoria. Además, el equipo dirigido por Fabricio" Chapa" Benítez acumula cuatro partidos consecutivos sin anotarle a Municipal, período en el que ha recibido 12 goles.
Por su parte, Municipal llega con la oportunidad de igualar a Antigua GFC en puntos en la cima de la clasificación. Mientras tanto, una victoria de Mixco le permitiría ascender hasta la cuarta posición y acercarse a los primeros lugares de la tabla. Sigue aquí el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro entre Deportivo Mixco y Municipal.