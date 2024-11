Neblina y poca iluminación impiden que termine el juego entre San Pedro y Sacachispas en los cuartos de final de la Primera División

Este fin de semana se jugaron los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Primera División, donde Deportivo San Pedro cerraba en casa recibiendo a los muteros. Los locales tenían que revertir el resultado del partido de ida (1-0) en favor de Sacachispas, duelo que mañana lunes tendrá al clasificado debido a la neblina y poca iluminación en el recinto.

Los muteros llegaban al estadio sampedrano con la ventaja, gracias a la anotación de Dany López el jueves 07 de noviembre. Este domingo el duelo dio inicio a la hora establecida (14:30), donde los aficionados asistieron para apoyar a su equipo que en los últimos torneos ha estado cerca de ascenso y está vez no es la excepción.

Un duelo intenso desde el minuto uno, cuando el árbitro central Mario Escobar dio el silbatazo de inicio; los locales buscaron el gol desde los primeros minutos del encuentro, pero el invitado no se hacía presente y se marcharon a los camerinos, 0-0 (1-0) en el global.

Para la segunda parte la tónica del partido no varió, y todo parecía indicar que Sacachispas terminaría avanzando gracias a la anotación en la ida, pero a cinco minutos del tiempo reglamentario apareció César Canario para colocar el 1-0 y el 1 -1 en el global y mandar el partido al alargue.

En la media hora extra, el resultado no cambió y permaneció el 1-1 global. Tenían que llegar a la instancia desde el punto penal, pero debido a la neblina y la poca visibilidad en el terreno de juego, el árbitro central decidió suspender el partido, y el lanzamiento desde los once pasos tendrán que esperar hasta mañana lunes 11 de noviembre a las 10:00 a.m. para definir al último invitado a la fiesta de las semifinales.

Por otra parte, los tres equipos que ya esperan y están instalados como los mejores cuatro, son el equipo de Aurora, que también tuvo que recurrir al punto de los penales para ganarle el duelo a Santia Lucía Cotzumalguapa y derrotarlo 3-5 desde los once pasos.

😱🚨💡📺 IN-SÓ-LI-TO



¡MAÑANA SE TIRAN LOS PENALES! ⚽️🥅🙈🙈 Por falta de iluminación la tanda de penales entre San Pedro y Sacachispas se van a tirar mañana ya que el estadio municipal sanpedrano no tiene luz. El partido terminó San Pedro 1-0 global 1-1 Sacachispas.

Los venados de Suchitepéquez lograron el pasado sábado su clasificación tras ganarle en el Carlos Salazar Hijo a la Democracia 2-0 con anotaciones de Anllel Porras y Henry Vivas y ser el primero que se instaló como los mejores cuatro.

Este domingo también los conejos de Mictlán sentenciaron su boleto al derrotar 1-0 a los potros de la Nueva Concepción, con un tanto de Igor Santos desde el punto penal.