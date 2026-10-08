¿Quién es Paolo Dantaz, el nuevo refuerzo de Comunicaciones para el Torneo Apertura?

Comunicaciones confirmó oficialmente la incorporación del mediocampista uruguayo Paolo Dantaz, quien llega como nuevo refuerzo para lo que resta del Torneo Apertura y con la misión de aportar experiencia y equilibrio al centro del campo crema.

La llegada del futbolista charrúa se produce en un momento en el que el conjunto albo comienza a mostrar una mejoría en la Liga Nacional de Guatemala y busca mantener el buen paso que ha empezado a construir en las últimas jornadas.

Dantaz llega con experiencia en el futbol guatemalteco y con el objetivo de convertirse en una alternativa importante para el técnico Roberto Montoya en la recta decisiva del campeonato.

La incorporación del uruguayo fue confirmada apenas unas horas después de que la directiva de Comunicaciones anunciara la salida del nicaragüense Jonathan Moncada, quien no logró llenar las expectativas que había generado su llegada al club.

Con la salida de Jonathan Moncada, el conjunto crema abrió espacio para una nueva alternativa en el mediocampo y encontró en Paolo Dantaz a un jugador que ya conoce las exigencias del futbol guatemalteco.

El uruguayo cuenta con experiencia en diferentes equipos del país y llega con el conocimiento de un campeonato en el que ya ha tenido protagonismo.

Un jugador con recorrido en Guatemala

Paolo Dantaz fue uno de los futbolistas importantes en el ascenso de Xinabajul a la Liga Nacional, equipo con el que consiguió dar el salto a la máxima categoría del futbol guatemalteco.

Posteriormente defendió los colores de Deportivo Marquense y también tuvo una experiencia en el futbol salvadoreño, antes de regresar a Guatemala para incorporarse a Chiquimulilla.

Su recorrido más reciente estuvo ligado a Huehuetecos, de la Primera División, donde continuó sumando minutos y experiencia antes de recibir la oportunidad de regresar a la Liga Nacional.

Ahora, el mediocampista uruguayo afrontará un nuevo desafío con uno de los clubes más importantes del futbol guatemalteco.

A las órdenes de Roberto Montoya

Dantaz se incorporará este jueves 8 de octubre a los entrenamientos de Comunicaciones y quedará a disposición del técnico Roberto Montoya y su cuerpo técnico.

El objetivo será que pueda adaptarse rápidamente a la dinámica del equipo y conocer las exigencias del entrenador, especialmente en una etapa del torneo en la que cada partido comienza a tener mayor importancia.

Su experiencia en el futbol guatemalteco podría facilitar el proceso de adaptación y permitirle convertirse rápidamente en una opción para el mediocampo crema.

La llegada de Paolo Dantaz a Comunicaciones también genera expectativa de cara al próximo compromiso del equipo.

Los cremas visitarán el domingo a San Pedro, en San Marcos, por la jornada 13 del torneo Apertura, y el cuerpo técnico deberá evaluar las condiciones del uruguayo para determinar si está para tener sus primeros minutos con la camiseta blanca.