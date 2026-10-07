Jonathan Moncada deja Comunicaciones: el club confirma la salida del volante nicaragüense

Comunicaciones FC anunció este miércoles 7 de octubre la salida del volante de contención nicaragüense Jonathan Enrique Moncada, de 28 años, quien no continuará en el club durante el resto del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

La salida del mediocampista se produce cuando Comunicaciones ocupa la octava posición de la tabla. El equipo albo avanzó varias posiciones después de sus victorias frente a Xelajú MC y Deportivo Suchitepéquez y se acercó a los puestos de clasificación del certamen nacional.

Moncada llegó a Comunicaciones para el Torneo Apertura 2026 procedente del Diriangén FC de Nicaragua. El mediocampista fue una de las incorporaciones solicitadas por el entonces técnico Marco Antonio Figueroa, quien lo llevó al conjunto albo como parte de su proyecto deportivo. Sin embargo, tras la salida del estratega chileno, el jugador continuó en la plantilla que actualmente dirige Roberto Montoya hasta el día de hoy.

Durante su paso por el club, el volante disputó ocho partidos en el Apertura 2026 y acumuló 466 minutos. No registró goles ni asistencias y tuvo participación como titular y suplente.

La institución confirmó la salida por medio de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Comunicaciones FC informa que Jonathan Moncada no continuará formando parte de nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo durante su etapa en el club y le deseamos muchos éxitos en sus próximos retos”.

La salida de Moncada deja un espacio en la plantilla de Comunicaciones para el resto del torneo, por lo que se espera la contratación de un nuevo futbolista para reforzar al equipo. Mientras tanto, los albos buscarán sumar puntos en las próximas jornadas y mejorar su posición en la tabla de clasificación.