Ronald González critica el arbitraje y “las carencias tecnológicas” en la Liga Nacional

Tras el enfrentamiento entre Comunicaciones y Antigua en la jornada 3 del Clausura 2025, el técnico costarricense Ronald González expresó su descontento en conferencia de prensa, señalando diversos aspectos del arbitraje y "las limitaciones tecnológicas" en la Liga Nacional de Guatemala.

"Ya llevamos tres fechas y hemos tenido dos árbitros debutantes dirigiendo como locales”, inició González, notablemente molesto. Además, hizo énfasis en una jugada clave del partido que generó polémica: el tercer gol de Antigua, que, según él, estuvo precedido de una falta clarísima no sancionada. "Si eso no es falta, entonces no sé qué es falta en el futbol", afirmó contundente.

Otro punto destacado en las declaraciones del técnico fue la ausencia de tecnología básica para los árbitros, como los intercomunicadores. González explicó que en las tres jornadas disputadas hasta ahora, ninguna cuarteta arbitral ha utilizado estos dispositivos, lo que calificó como un retroceso significativo para el fútbol guatemalteco.

"Es increíble que en estos tiempos ni siquiera tengan diademas. Al preguntarles por qué, ellos mismos dijeron que aún no se las han dado. No es culpa de los árbitros, pero alguien debe hacerse responsable. Estamos hablando de detalles básicos que mejorarían el accionar arbitral", añadió.

González también recordó lo sucedido en la jornada anterior contra Guastatoya, donde, según sus declaraciones, se vieron perjudicados por la no marcación de un penal claro. "El árbitro corrió a las dos esquinas para tratar de ver qué pasaba, pero no tomó una decisión adecuada. Esas cosas te condicionan un partido", expresó.

El entrenador mencionó la situación con la tecnología, tomando de referencia otros países, como lo es en Costa Rica, en donde recientemente se implementó el video arbitraje. Ya hay VAR en otros lados, y aquí ni siquiera usamos intercomunicadores. Esto tiene que cambiar, no es posible que sigamos así", concluyó.

La postura de González pone sobre la mesa un tema recurrente en el futbol guatemalteco: la necesidad de modernizar y mejorar las condiciones del arbitraje, algo que afecta no solo a los equipos, sino a la competitividad general del torneo.

Comunicaciones en el torneo suma 4 puntos. 1 victoria de local, 1 empate de visita y 1 derrota en casa. El próximo miércoles juegan en condición de local ante el Deportivo Marquense.