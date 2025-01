Sebastián Bini lamenta “errores gravísimos” en el arbitraje del Antigua-Municipal

El CSD Municipal no tuvo una noche memorable el miércoles 29 de enero cuando visitó la cancha del Estado Pensativo para enfrentar al Antigua GFC por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 del futbol de Guatemala. El cuadro escarlata comenzó ganando el encuentro gracias a un gol de vestidor de su joven perla Rudy Muñoz, pero terminó con las expulsiones de dos futbolistas y su entrenador para acabar con un 2-1 en contra.

Fue Sebastián Bini, técnico del equipo rojo, el que se encargó de dar a conocer el descontento que vivió Municipal al final del encuentro ya que argumentó que existieron "errores gravísimos" por parte del arbitraje de Kevyn Cacao que le jugaron en contra a los escarlatas, para luego hacer un llamado de atención de que algunos de los jueces no cuentan con la tecnología para realizar su trabajo de forma adecuada.

En la conferencia posterior al encuentro que finalizó 2-1 fue el que argentino compartió con medios de comunicación su frustración, al mismo tiempo que no desmeritó el triunfo de Antigua.

"El equipo arrancó haciendo lo que habíamos planeado, nos encontramos con el gol rápidamente. También hubo otra chance ahí que tuvo Pedro, luego nos empatan y era partido parejo hasta el momento. Los dos equipos intentando tener buena posesión y ser intensos a la hora de atacar y bueno, después de las expulsiones se desvirtuó el partido", dijo el técnico.

Rodrigo Saravia se fue expulsado al minuto 30 cuando se vio en una acción junto al futbolista colonial Alexander Robinson en donde el segundo le cometió una falta y el árbitro Cacao consideró que Saravia agredió a Robinson en el suelo.

"Me parece que la expulsión era de los dos, porque el que agrede primero es el rival, entonces yo no voy a defender a Rodrigo, estuvo mal. Está bien expulsado, pero me parece que ahí es donde empieza a cambiar todo", explica.

"Hay una jugada anterior que el lateral de ellos le pega a Rudy Muñoz. Rudy contesta y solo le saca tarjeta a él. Desde ahí empieza todo mal, hablo con el cuarto árbitro y me dice que él está viendo lo que pasa, pero que no le puede decir nada porque no tiene interlocutor, después pasa lo de Rodrigo y como el señor no tenía esta cosa decidí hablar con el línea porque yo sé que él tenía, se estaban comunicando. Al final no sé por qué me expulsó porque no pude hablar con nadie", continuó.

"Perdimos, no hay excusa, perdimos 2-1, era un gran rival pero hay ciertas cosas que no pueden pasar. Nosotros nos jugamos nuestro trabajo todos los días, los entrenadores, nosotros perdemos tres partidos, nos echan. Y está bien, a los jugadores cuando se equivocan todo el mundo los mata. ¿Y de los árbitros? No podemos hablar porque ahora a mí por hablar algo van a salir", sentenció.

"No estamos en una liga amateur y nosotros dependemos de los resultados. Hubo errores gravísimos y bueno, desgraciadamente hoy nos jugó en contra a nosotros, pero nada, hay que reponerse. Estoy agradecido con los jugadores, el esfuerzo que hicieron otros jugadores es extraordinario de equipo campeón", finalizó el técnico escarlata que enfrentará a Malacateco el sábado 1 de febrero en el Estadio Manuel Felipe Carrera a las 15 horas.