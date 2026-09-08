Selección de Guatemala suma una baja rumbo al debut en la Liga de Naciones de Concacaf

La Selección Nacional de Guatemala todavía no conoce la primera convocatoria de Luis Fernando Tena para la Liga de Naciones de Concacaf, pero ya empieza a enfrentar los primeros inconvenientes de cara a su debut oficial, programado para el próximo 25 de septiembre frente a Jamaica, en Kingston.

A poco más de dos semanas del estreno, el panorama comienza a complicarse para el técnico mexicano, quien deberá definir su listado de convocados el próximo 11 de septiembre y posteriormente iniciar la preparación para afrontar un torneo que marcará el regreso de la Azul y Blanco a la competencia oficial después del tropiezo sufrido en las eliminatorias mundialistas.

Las lesiones y situaciones personales ya han reducido las opciones de Tena antes de que se conozca la nómina definitiva. El caso más reciente es el de José Ardón, defensa de Antigua GFC, quien quedó descartado para el inicio de la Liga de Naciones debido a una lesión muscular sufrida en el último encuentro del torneo Apertura frente a Aurora FC.

Tres bajas antes de conocer la convocatoria

Ardón se suma a una lista que ya tenía dos nombres importantes. El delantero Darwin Lom, actualmente en las filas de The Strongest de Bolivia, sufrió un desgarro fibrilar en el muslo izquierdo que lo mantendrá fuera de actividad durante las próximas semanas y su participación continúa siendo un misterio.

A esta ausencia se agrega la de José Pinto, quien no estará con la Selección Nacional debido a problemas personales. De esta manera, Tena comienza a perder alternativas antes incluso de hacer pública la convocatoria con la que intentará iniciar una nueva etapa competitiva al frente del combinado nacional.

La situación de Ardón representa el tercer inconveniente para el entrenador. El futbolista de Antigua GFC tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias musculares y los estudios posteriores determinaron que presenta un desgarro de isquiotibiales del muslo, específicamente en el bíceps femoral, grado 2.

De acuerdo con el reporte médico del conjunto panzaverde, el tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente tres semanas. Ese periodo prácticamente lo deja fuera del primer compromiso de Guatemala, tomando en cuenta que el duelo ante Jamaica se disputará el 25 de septiembre.

Las ausencias obligarán a Tena a mover algunas piezas y buscar alternativas, principalmente en ataque y defensa, dos zonas en las que ya comienza a reducirse el margen de elección para el entrenador.

Samayoa, una opción que recupera terreno

Dentro de las noticias positivas para el cuerpo técnico aparece Nicolás Samayoa. El defensor ya recibió el alta médica de Municipal y tiene autorización para regresar a la actividad con normalidad, por lo que podría ser tomado en cuenta por Tena para esta nueva convocatoria.

Su recuperación representa una alternativa importante para Guatemala, especialmente ante la baja confirmada de Ardón. Samayoa conoce el funcionamiento de la Selección Nacional y podría recuperar un lugar en la defensa conforme retome ritmo competitivo con Municipal.

El panorama, sin embargo, todavía puede cambiar antes del 11 de septiembre, fecha prevista para que Tena anuncie oficialmente a los futbolistas que disputarán la Liga de Naciones.