El técnico Adrián García Arias fue crítico del momento que vive Zacapa en Liga Nacional en donde no ha logrado ganar.

El Deportivo Zacapa está pasando por un bache en el actual Torneo Apertura 2024. En cuatro partidos que ha disputado el cuadro del oriente del país en la temporada del futbol nacional no ha logrado ganar y se mantiene en lo más bajo de la tabla.

En las cuatro primeras jornadas del campeonato Zacapa acumula dos puntos resultado de dos empates y dos derrotas. Adrián García Arias, técnico mexicano, fue quien asumió el reto de sacar adelante el proyecto de los Gallos, pero después de su último encuentro (empate sin goles contra Cobán Imperial), no se guardó su opinión con respecto a ciertos aspectos que pasan dentro de su vestuario.

Zacapa no logró sacar adelante el resultado en casa contra los Príncipes Azules de Cobán Imperial y tras el silbatazo final García Arias recalcó que es "Para los que nos alcanza" y también dejó una frase en donde indicó que algunos de sus jugadores son indisciplinados.

"El plantel está corto, no tenemos muchas variantes. La gente que grita no sabe, quieren que meta a jugadores que a lo mejor en la semana no fueron a entrenar o vinieron a entrenar dos días", expresó.

"Nosotros queremos estar enfocados, el equipo no juega mal pero no se pueden pedir milagros. El equipo se armó como se pudo, están comprometidos pero nos falta gente arriba", dijo.

"Se necesita gente de más jerarquía. Algunos que tienen mucho talento hay que ajustarles el tornillo porque existe la indisciplina", sentenció.

Zacapa está en la posición 11 de la clasificación del Apertura 2024. Su próximo partido será contra Antigua GFC en condición de visitante el domingo 1 de septiembre.