El Real Madrid venció 2-1 al Celta en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 13 de LaLiga, tras una remontada sufrida y con final de infarto. Con los tres puntos, los merengues llegaron a 33, los mismos que el Barcelona, que juega mañana contra el Villarreal.

El Celta sorprendió pronto, cuando apenas se cumplía el minuto 6. Javi Galán se escapó por la banda, Williot Swedberg asistió y Pablo Durán abrió el marcador, con lo que silenció a un Bernabéu que esperaba otro tipo de arranque, después de la goleada 0-3 sobre el Valencia en la fecha anterior.

El equipo local dominó la posesión durante buena parte del primer tiempo, pero no lograba encontrar espacios ante un Celta bien cerrado atrás. El Madrid llegaba, pero sin claridad, y el equipo gallego, que llegó al partido en la parte media de la tabla, se mantuvo ordenado.

En el minuto 38, Kylian Mbappé falló un penal que pudo darle el empate al equipo local. El Bernabéu se llenó de dudas, y el Celta mantuvo la ventaja hasta el final del primer tiempo, con un Madrid que se fue al descanso sin reacción.

En el segundo tiempo, el Madrid logró el 1-1 con [goleador y minuto]. Según la prensa, Jude Bellingham fue uno de los protagonistas de la remontada, en un tramo en el que el equipo de José Mourinho adelantó líneas y encerró al Celta en su campo.

La victoria llegó con Carlos Espí, un joven delantero que había ingresado siete minutos antes en lugar de Eduardo Camavinga. Aprovechó un centro de Vinicius Júnior, que volvió a jugar, y batió a Radu para el 2-1 definitivo, en medio del delirio del estadio.

El Real Madrid mantiene así el pulso por el liderato de LaLiga, al ponerse a la par del Barcelona. Mañana, el Barça recibe al Villarreal en el Camp Nou a las 7:00 AM, hora de Guatemala, y si gana, volverá a sacar tres puntos de ventaja antes de la siguiente jornada.