La selección de Argentina cerró su etapa de preparación rumbo a la Copa América, enfrentando a Guatemala, a la que derrotó 4-1.

El equipo albiceleste buscará revalidar el título que ganaron en el 2021 en Brasil. A pesar del triunfo, Guatemala puso en apuros al campeón del mundo, al que destacó el técnico Lionel Scaloni, como el capitán Lionel Messi, argumentando que la Bicolor hizo un buen juego.

“En los primeros 25 minutos no estuvimos finos, perdimos pelotas innecesarias. Guatemala fue un gran rival, nos agarraron mal parados en el primer tiempo. Al final, nos pusimos la dificultad, y esto nos sirve mucho para analizar de cara de lo que viene. En el segundo tiempo se vio una mejor versión del equipo”, dijo Scaloni.

Lionel Messi destacó que la Bicolor los sorprendió y les hizo pasar un mal momento y que fue un equipo que estuvo muy cerrado y bien parado en la parte defensiva.

“El primer tiempo nos costó, se encontraron con un gol que no sé si estaban en fuera de juego, no había VAR, y no sé si el nuestro en el tercer gol de Lautaro no sé si había fuera de lugar. Pero más allá de eso, era un equipo que estaba bien parado y cerrado atrás. Nos costó, pero después encontramos los espacios a raíz de los goles y nos volvimos a juntar como lo hacemos siempre”, dijo el goleador del Inter Miami.

Asimismo, Lionel Messi, destacó que lo tomó por sorpresa el primer gol, luego del error del portero guatemalteco Nicholas Hagen, quien intentó salir jugando desde su área pero despejó mal, dejándole servido todo al letal delantero argentino.

“Me sorprendí, me quedó ahí, la verdad no la esperaba, me la encontré, el arquero me la entregó y nos sirvió para encarrilar el partido porque estaba duro”, afirmó Messi.

Lionel Messi, junto al equipo argentino tienen la ilusión de volver a ganar la Copa América y así sumar la número 16 de la historia, lo que los pondría como los más ganadores de la historia, ya que de momento igualan con Uruguay.

El delantero tiene claro que cada vez será más difícil poder ganarlo toro, pero lo van a intentar de nuevo, porque la ilusión está latente.

"Vamos a seguir intentando dar el máximo venimos con ganas de seguir intentándolo, pero cada vez será más difícil, no será fácil, porque cada vez los partidos son más duros, más trabados. Volver a ganar será difícil pero lo vamos a intentar otra vez", comentó.

La Selección de Argentina se ubica en el grupo A de la Copa América y debutará el 20 de junio ante la selección de Canadá. Perú y Chile complementan la terna.