Cafetaleros dicen que la promoción debe continuar y reiteran cero tolerancia al trabajo infantil

Agregó que el sector ha estado pendiente de cumplir con cada requerimiento legal e impulsan desde hace 20 años diversas acciones, entre ellas la estrategia de cero tolerancia al trabajo infantil.

Sin embargo, agregó que la información del caso denunciado públicamente no brinda detalles de áreas y productores para medir el impacto que pueda tener el sector y aún no conocen el nombre de la finca señalada, pero que al identificarla se podrán implementar medidas al respecto.

El reportero Antony Barnett del Canal 4 Dispatches del Reino Unido publicó este lunes 2 de marzo un documental donde evidenció trabajo infantil en cuatro fincas cafetaleras guatemaltecas a las que dos empresas internacionales de café compran el grano para su preparación y venta al consumidor final.

Solano, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), expuso preliminarmente que uno de los efectos es que podría existir mayor exigencia de controles de las firmas compradoras.

Debido a la forma de comercialización la institución no posee detalle de los productores que abastecen a las marcas, incluyendo Starbucks y Nespresso señaladas en el documental, la venta se hace por medio de exportadores e importadores, agregó Luisa Fernanda Correa, gerente de Anacafé.

Starbucks maneja muchos contratos de productores guatemaltecos en donde garantizan cierto precio a pagar, por ello se cree que sí podría haber un impacto en algún momento en las compras al país, explicó Correa.

“Las marcas y las empresas se están viendo afectadas por todo esto que está pasando, ellas están en riesgo y a la vez ponen en riesgo los cafés de Guatemala y los productores, aunque por el momento no está cuantificado es el impacto”, añadió.

“Sometimes it’s better I work instead of going to school.”

Who picks your coffee? Dispatches has found children as young as 11 working gruelling days picking coffee for billion dollar brands Starbucks & Nespresso – despite both claiming ‘zero tolerance’ of child labour. pic.twitter.com/u5uWiFzOSD

— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) March 2, 2020