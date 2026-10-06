Cambios en la presidencia de la Comisión de Finanzas marcan etapas claves en esa sala legislativa

El pleno del Congreso conocerá este martes 6 de octubre el cambio en la presidencia de la comisión, que está por comenzar el análisis del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, presentado por el Ejecutivo.

Estrada Domínguez solicitó el jueves 1 de octubre una licencia temporal por motivos de salud que requieren atención inmediata y, a la vez, renunció a la presidencia de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

Ralda Conde, representante por el departamento de Retalhuleu, quedará al frente de la sala legislativa encargada de analizar la iniciativa 6841, que propone un presupuesto por Q192 mil 45.1 millones y que fue remitida a la Comisión de Finanzas el 22 de septiembre.

Además, están programadas audiencias públicas del 6 al 30 de octubre para analizar el proyecto presupuestario, de acuerdo con un calendario definido previamente por la comisión.

Presupuesto 2027 entra en fase de análisis

Los diputados que integran la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda darán seguimiento a la discusión del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado por más de Q192 mil millones para el ejercicio fiscal 2027. El análisis cobra particular relevancia debido a que el próximo año será electoral.

Los legisladores también deberán analizar las medidas relacionadas con el impacto fiscal del alza de los precios de los combustibles en el mercado local y los efectos del fenómeno de El Niño.

Para noviembre está prevista la firma del dictamen del proyecto de presupuesto, que podría incluir modificaciones a la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), antes de que la iniciativa sea enviada al pleno del Congreso para continuar con su trámite legislativo.

La designación de Ralda Conde para presidir la comisión corresponde al bloque Cabal.