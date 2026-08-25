CMI debuta en la Bolsa de Valores con una colocación de Q110 millones que supera la demanda

La Bolsa de Valores Nacional (BVN) y Corporación Multi Inversiones (CMI) dieron a conocer el 24 de agosto, que se efectuó la primera colocación, la cual alcanzó un monto de Q110 millones 050 mil y registró una demanda superior al monto inicialmente ofertado.

Ese comportamiento de la demanda refleja "el interés de los inversionistas por este instrumento y el dinamismo del mercado bursátil nacional", se añade.

La BVN expuso que este instrumento incorpora una nueva alternativa de financiamiento para empresas y de inversión para el mercado de capitales guatemalteco.

Leasing CMI, S. A., forma parte de CMI y ofrece soluciones de leasing financiero, leasing operativo, leasing inmobiliario y factoraje para acompañar la renovación de activos productivos y fortalecer el crecimiento de empresas y aliados estratégicos.

"Este resultado histórico no solo respalda nuestra trayectoria y estabilidad financiera, sino que también demuestra el apetito del inversionista guatemalteco por instrumentos locales transparentes y de alto valor de grupos empresariales como CMI", refirió René Augusto Cordón, presidente de Valores CMI y agente estructurador de la emisión, según el comunicado.

El ejecutivo añadió que "el dinamismo visto hoy en la Bolsa de Valores de Guatemala nos compromete a seguir impulsando el desarrollo económico del país".

Lea además: US$700 millones: CMI ingresa al mercado internacional y realiza la colocación más grande de bonos verdes en Centroamérica

Mercado de capitales amplía alternativas

El gerente general de la BVN, Rolando San Román, se refirió de forma positiva a la nueva emisión de una arrendadora financiera guatemalteca.

"La Bolsa es una excelente fuente de financiamiento para este tipo de negocio; poco a poco los tipos de emisores y la cantidad de productos de inversión ofrecidos va diversificándose cada vez más", expresó San Román, al agregar que "es muy positivo para el mercado que un grupo prestigioso como CMI forme parte de nuestros emisores autorizados".

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En qué consisten

Los Pagarés Leasing CMI serán negociados en la BVN y estarán representados mediante anotaciones en cuenta (Electrovalores), bajo la clave de cotización PLCMIQ 1.

El programa contempla un monto máximo revolvente de Q250 millones, expresado en quetzales.

El valor nominal es de Q1 mil por título y una inversión mínima del mismo monto para las colocaciones en los mercados primario y secundario.

Según la BVN y CMI, los valores podrán agruparse en distintas series identificadas de forma alfanumérica.

Los montos de cada colocación serán determinados por el emisor mediante los respectivos Avisos de Oferta Pública (AOP).

Los pagarés podrán emitirse en una o más series sucesivas, con tasas de interés fijas, variables o mixtas, dentro del plazo aprobado de tres años para el programa y bajo un esquema de revolvencia conforme a los valores en circulación.

La Central de Valores Nacional, S. A. (CVN) será la entidad depositaria consignataria encargada del registro de los valores y de la liquidación de los pagos de capital e intereses. Por su parte, Valores CMI, S. A., fungirá como agente estructurador y colocador y, para el caso de Redes de Colocación, como agente líder de la emisión bajo programa, se detalla en el comunicado.