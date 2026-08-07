Cómo saber cuántas cuotas tiene pagadas en el IGSS: estas son las dos formas de consultarlas

Conocer cuántas cuotas de aportación al IGSS tiene registradas un trabajador puede ser importante, especialmente cuando se acerca el momento de solicitar una pensión por vejez. Pero, también permite verificar con anticipación si los aportes realizados durante la vida laboral aparecen correctamente en los registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Actualmente existen dos vías para consultar esta información: el Portal del Afiliado, para los registros disponibles en el sistema, y una solicitud presencial para investigar períodos que no aparecen en la plataforma.

¿Cómo consultar las cuotas del IGSS en línea?

El Portal del Afiliado del IGSS permite revisar las cuotas laborales registradas electrónicamente. Sin embargo, la información disponible tiene un límite.

La Planilla Electrónica se volvió obligatoria a partir de julio de 2015, conforme al Acuerdo 2-2014 de Gerencia. Por esta razón, los aportes registrados desde esa fecha son los que, en términos generales, pueden consultarse en la plataforma.

Para revisar las cuotas, el afiliado debe ingresar al Portal del Afiliado del IGSS y acceder con su usuario. Una vez dentro, debe buscar la opción “Consulta de Cuotas”.

El sistema muestra las páginas disponibles con los registros de aportes. Para consultar los registros más antiguos que aparecen en la plataforma, el usuario puede seleccionar el signo “>>”, que permite avanzar hasta las primeras páginas del historial disponible.

Consulta en el Portal del Afiliado del IGSS que muestra 176 cuotas pagadas al programa IVS desde octubre de 2011; en otros casos, los registros en línea comienzan en 2015. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

Si una persona comenzó a trabajar después de julio de 2015, sus cuotas deberían encontrarse en el sistema, siempre que hayan sido reportadas correctamente por los patronos.

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¿Qué pasa con las cuotas anteriores a julio de 2015?

Para quienes comenzaron su vida laboral antes de esa fecha, la consulta puede requerir un trámite adicional.

Claudia Sentes, jefa del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del IGSS, explicó en una entrevista con Prensa Libre que los aportes efectuados antes de la implementación obligatoria de la Planilla Electrónica pueden no aparecer en el Portal del Afiliado.

Estos registros se encuentran en archivos físicos del IGSS y de las empresas, por lo que es necesario realizar una investigación para determinar el historial de cada trabajador.

Solicitar personalmente una investigación de contribuciones

Cuando el afiliado necesita comprobar sus contribuciones de períodos anteriores a julio de 2015 que no aparecen en el sistema, debe solicitar una investigación del historial patronal de forma presencial.

Para iniciar el trámite es necesario contar con los datos del nombre de la empresa, el número patronal y el período durante el cual se trabajó para ese empleador y con esos todos entonces:

Dirigirse al IGSS en las ventanillas identificadas como “Investigación de Contribuciones”

Llenar el formulario del Departamento de invalidez, Vejez y Sobrevivencia llamado “Historial Laboral para solicitud por interesado”

Firmar y entregar el formulario en la Sección de Investigación de Contribuciones.

El objetivo es que el Instituto pueda revisar los registros disponibles y establecer los períodos de afiliación y las cuotas correspondientes.

El IGSS entrega esta constancia al recibir la solicitud de revisión del Historial Laboral, como comprobante de que está verificando las aportaciones que no aparecen en el Portal del Afiliado. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

¿Cuánto tiempo puede tardar la investigación del IGSS?

Uno de los aspectos que los afiliados deben tomar en cuenta es que la investigación de cuotas puede ser un proceso prolongado.

Según personal de atención al afiliado del IGSS, la revisión puede tardar hasta 18 meses, debido a que en determinados casos es necesario consultar expedientes y archivos físicos.

El proceso también puede presentar dificultades cuando una empresa cambió de razón social, dejó de operar o no trasladó al Instituto las cuotas que fueron descontadas al trabajador.

Casos consultados por Prensa Libre muestran que el trámite puede extenderse durante varios meses. Uno de los afiliados que solicitó la revisión de su historial presentó la gestión en mayo de 2025 y, hasta el momento de publicación de la nota, todavía no había recibido respuesta, pese a que continúa trabajando para la misma empresa desde hace casi 20 años.

Este tipo de situaciones evidencia la importancia de revisar el historial de cuotas con anticipación y no esperar hasta el momento de iniciar el trámite de pensión por vejez.

¿Por qué es importante guardar información de los empleos anteriores?

Sentes recomendó a los afiliados conservar información sobre sus patronos, fechas de contratación y períodos trabajados, principalmente cuando han tenido varios empleos a lo largo de su vida laboral.

Contar con estos datos puede facilitar la búsqueda de registros cuando llegue el momento de solicitar una pensión por vejez, especialmente si existen períodos que no aparecen en el Portal del Afiliado.

Además, tener un registro personal permite identificar con anticipación posibles cuotas faltantes o inconsistencias y realizar las gestiones correspondientes antes de iniciar el proceso de jubilación.

La recomendación es revisar el historial con tiempo, sobre todo para quienes comenzaron a trabajar antes de julio de 2015, debido a que parte de sus registros puede requerir una investigación en los archivos físicos del IGSS.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.