¿Tramitará su pensión por vejez del IGSS? Qué hacer si su patrono no pagó las cuotas

Para muchos trabajadores, el descuento mensual de la cuota del IGSS en su salario es sinónimo de que el patrono cumplió con la obligación de trasladar ese dinero al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Sin embargo, ese descuento no garantiza que las cuotas hayan sido reportadas y pagadas al Instituto.

El proceso requiere que el empleador presente la planilla correspondiente y traslade los aportes al IGSS. Cuando esto no ocurre, las consecuencias pueden aparecer años después, especialmente al momento de solicitar una pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia.

Los problemas suelen descubrirse al solicitar una pensión

Una guatemalteca relató a este medio que, a principios de la década del 2000, intentó tramitar una pensión por sobrevivencia. Al acudir al IGSS descubrió que las cuotas correspondientes a uno de sus empleadores no habían sido pagadas.

Aunque buscó que el patrono regularizara la situación, el proceso resultó complejo y sin garantías de éxito, por lo que decidió dar por perdido ese beneficio.

El historial laboral es clave para obtener una pensión

En entrevista con este medio, Claudia Sentes, jefa del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), explicó que uno de los primeros pasos para solicitar una pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia es una entrevista con un trabajador social.

Durante esa reunión se reconstruye el historial laboral del afiliado, identificando todos los empleadores para los que trabajó a lo largo de su vida.

No obstante, esta tarea puede ser más complicada para quienes iniciaron su vida laboral antes de la década de 1980, ya que en esa época las planillas del IGSS eran físicas y no existían registros electrónicos.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Departamento de IVS, comentó Sentes, es que parte de la documentación histórica fue digitalizada con errores, está incompleta o presenta problemas de lectura.

En esos casos, el IGSS debe solicitar nuevamente las planillas originales a las empresas.

La situación se complica cuando se trata de patronos que dejaron de operar hace décadas, ya no conservan archivos o tuvieron varios números patronales durante su funcionamiento.

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¿No aparecen las cuotas del IGSS? Demostrar la relación laboral es el primer paso

Según Sentes, uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando el historial del afiliado presenta períodos sin registro de cuotas, aunque el trabajador asegure haber laborado para determinada empresa.

Las causas pueden ser diversas:

El patrono nunca presentó las planillas.

Descontó las cuotas al trabajador, pero no las trasladó al IGSS.

La empresa cambió de razón social o de número patronal.

Existen inconsistencias o faltan documentos históricos.

Sentes explicó que, cuando el trabajador logra demostrar que existió una relación laboral, el IGSS puede trasladar el caso a la Dirección de Recaudación, la cual inicia las gestiones correspondientes contra el patrono.

Incluso si la empresa ya cerró operaciones, aún pueden emprenderse acciones cuando exista un representante legal registrado para el período en el que ocurrió el incumplimiento.

El primer paso es demostrar la relación laboral

Cuando existe alguna inconsistencia, el afiliado debe aportar toda la información posible sobre los empleos que tuvo, incluso si no recuerda el número patronal.

Entre los datos que ayudan al proceso se encuentran:

Nombre de la empresa.

Nombre comercial.

Dirección donde operaba.

Nombre del propietario o representante legal.

Fechas aproximadas en las que trabajó.

Con esta información, el personal del IGSS busca localizar las planillas y reconstruir el expediente laboral.

¿Qué documentos pueden servir como prueba?

Aunque no existe un listado obligatorio, cualquier documento que demuestre la relación laboral puede facilitar la investigación del Instituto, entre ellos:

Contratos de trabajo.

Constancias laborales.

Cartas de recomendación.

Finiquitos.

Documentos donde aparezca el nombre de la empresa y el período trabajado.

Mientras más información conserve el trabajador, mayores serán las posibilidades de localizar las planillas correspondientes.

¿Cómo evitar problemas al momento de solicitar una pensión?

La principal recomendación de la jefe del IVS es no esperar hasta la edad de retiro para revisar el historial de aportaciones.

Sentes aconsejó que los trabajadores consulten periódicamente su registro mediante el Portal del Afiliado del IGSS y soliciten su historial de contribuciones en el Centro de Atención al Afiliado (CATARI).

De esta manera, cualquier inconsistencia puede detectarse con suficiente anticipación y corregirse antes de iniciar el trámite para obtener una pensión.

Las planillas electrónicas facilitan la verificación

Sentes explicó que, desde el 2015, la presentación de planillas electrónicas es obligatoria para los patronos, lo que facilita el acceso a la información tanto para el Instituto como para empleadores y trabajadores. Actualmente, los afiliados pueden crear su Usuario del Afiliado para consultar su historial y verificar que el patrono esté reportando y pagando las cuotas mensualmente.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.