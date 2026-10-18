Diésel y gasolinas apuntan a una rebaja en Guatemala: estos serían los precios por galón para el domingo 18 de octubre

ECONOMÍA

Diésel y gasolinas apuntan a una rebaja en Guatemala: estos serían los precios por galón para el domingo 18 de octubre

Los datos oficiales anticipan una reducción de Q1.31 por galón de diésel, Q0.94 en la gasolina superior y Q0.17 en la regular para este domingo 18 de octubre.

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Los precios de la gasolina alcanzan su nivel más alto desde noviembre en Los Ángeles

Precios de los combustibles en Guatemala podrían registrar una nueva rebaja este 18 de octubre, según los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los precios de los combustibles podrían registrar una nueva rebaja este domingo 18 de octubre, según los valores reportados para esa fecha por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La disminución se produciría después de las alzas observadas a entre el 12 y 15 de octubre, especialmente en el diésel.

Según los datos publicados por el MEM para el 18 de octubre, en modalidad autoservicio, el galón de diésel bajaría Q1.31, mientras que la gasolina superior tendría una reducción de Q0.94 y la regular, de Q0.17.

Al consultar al MEM sobre la confiabilidad de los cambios de precios publicados y la certeza que pueden tener los consumidores, la cartera indicó que “la información publicada en el portal es la oficial”.

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¿Cuánto bajarían los combustibles?

Los precios publicados, en la pagina del MEM, para el 18 de octubre reflejan reducciones en los tres productos en modalidad autoservicio:

Combustible17 de octubre18 de octubreRebaja por galón
DiéselQ42.67Q41.36Q1.31
Gasolina regularQ34.38Q34.21Q0.17
Gasolina superiorQ36.05Q35.11Q0.94

El diésel tendría la mayor reducción, seguido de la gasolina superior. La variación sería menor en la regular.

¿Cómo quedarían frente a los precios del 1 de octubre?

La comparación con el inicio de la exención temporal del IVA e IDP también muestra una reducción en los tres combustibles. El 1 de octubre, el galón de diésel se reportó en Q42.62, el de gasolina regular en Q35.53 y el de superior en Q37.05.

Con los valores del 18 de octubre, la gasolina regular acumularía una reducción de Q1.32 por galón y la superior, de Q1.94. El diésel quedaría Q1.26 por debajo del precio del primer día de aplicación de la medida.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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