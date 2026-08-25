Feria Nacional del Empleo ofrecerá plazas nacionales y asesoría para quienes buscan trabajar en el extranjero

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) realizará el 26 y 27 de agosto la segunda Feria Nacional del Empleo 2026, una jornada que reunirá oportunidades laborales para personas con distintos niveles de formación y experiencia.

La actividad presencial se desarrollará en el Parque de la Industria, en los salones 8 y 9, en la Ciudad de Guatemala, de 9 a 16 horas.

Las autoridades del Mintrab, extienden invitación a hombres y mujeres de diferentes edades y perfiles, incluidos jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes retornados.

La oferta incluye plazas para personas con estudios desde nivel primario hasta profesionales universitarios.

¿Cómo participar en la feria de empleo?

Para asistir a la jornada presencial, los interesados deben registrarse previamente en la plataforma Tu Empleo del Mintrab. El proceso requiere crear un usuario e ingresar información personal, académica y laboral.

También es necesario cargar el currículum vitae en formato PDF y aplicar al evento correspondiente. Al completar el registro, la plataforma genera un código QR, que deberá presentarse al ingresar a la feria.

La feria contará con una oferta de casi 6 mil plazas de trabajo y la participación de 179 empresas de distintos sectores. Entre las entidades que estarán presentes se encuentran Banco G&T, InterBanco, Banco de los Trabajadores, Universidad Da Vinci, Aprofam, Domino’s Pizza, BAC, Banco Industrial y Cooperex, entre otras.

A continuación, presentamos el listado de empresas participantes, plazas disponibles y puestos de trabajo que forman parte de esta jornada de empleo.

Oportunidades de empleo en línea

Quienes no puedan acudir al Parque de la Industria también pueden consultar las oportunidades disponibles en línea mediante la plataforma del Mintrab. Según la información publicada por el ministerio, la modalidad virtual permanecerá habilitada hasta el 19 de septiembre del 2026 y para visualizar las oportunidades se debe crear un usuario en Tu Empleo del Mintrab.

Entre las plazas disponibles se encuentran puestos para asistentes de servicio al cliente, atención al cliente en call center, albañiles, pilotos, vendedores, asistentes de mercadeo, meseros, anfitriones de restaurantes, bartenders, personal de limpieza y lavaplatos.

También hay oportunidades para perfiles especializados, como auditores, asistentes para abogados e ingenieros de datos, entre otros.

La plataforma permite que cada persona busque plazas de acuerdo con su preparación académica, experiencia y capacidades, por lo que no es necesario acudir presencialmente para consultar las ofertas laborales.

cerrar procesos de contratación en aproximadamente una semana.

Servicios y programas disponibles

Durante la feria, los asistentes pueden recorrer distintos stands donde se detallan las vacantes disponibles, lo que facilita identificar oportunidades y aplicar directamente.

En la Feria de empleo también los asistentes pueden solicitar ayuda para preparar su hoja de vida. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

El Mintrab también incorporará diversas secciones de apoyo, entre ellas:

Elaboración de hoja de vida: Asesoría para crear o mejorar el currículum vitae, destacando habilidades y experiencia para aumentar las posibilidades de contratación.

Asesoría para crear o mejorar el currículum vitae, destacando habilidades y experiencia para aumentar las posibilidades de contratación. Listado de instituciones: Información sobre entidades públicas y privadas que brindan apoyo en temas de empleo, capacitación y emprendimiento.

Información sobre entidades públicas y privadas que brindan apoyo en temas de empleo, capacitación y emprendimiento. Programas sustantivos: Iniciativas del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) dirigidas a diversos sectores, con actividades gratuitas en centros deportivos y recreativos a nivel nacional.

Iniciativas del dirigidas a diversos sectores, con actividades gratuitas en centros deportivos y recreativos a nivel nacional. Inclusión laboral para personas con discapacidad: Espacio que promueve oportunidades laborales inclusivas y orienta sobre procesos de contratación accesibles.

Espacio que promueve oportunidades laborales inclusivas y orienta sobre procesos de contratación accesibles. Atención a migrantes retornados: Orientación y apoyo para guatemaltecos que regresan al país y buscan reintegrarse al mercado laboral.

Orientación y apoyo para guatemaltecos que regresan al país y buscan reintegrarse al mercado laboral. Becas Mi Primer Empleo: Programa dirigido a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral mediante formación y oportunidades de inserción.

Programa dirigido a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral mediante formación y oportunidades de inserción. Formación y capacitación para el empleo: Opciones de cursos y talleres para fortalecer habilidades técnicas y aumentar la empleabilidad.

Opciones de cursos y talleres para fortalecer habilidades técnicas y aumentar la empleabilidad. Movilidad laboral: Información sobre oportunidades de trabajo en el extranjero bajo programas legales y regulados.

Información sobre oportunidades de trabajo en el extranjero bajo programas legales y regulados. Stand del Intecap: Espacio del Intecap donde se brindan detalles sobre cursos técnicos y capacitaciones disponibles para mejorar el perfil profesional.

💼✨ ¡Las oportunidades llegan a #CiudadDeGuatemala!



La 2.ª Feria Nacional de Empleo llega con nuevas oportunidades para ti. 🙌



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Estos espacios buscan fortalecer las competencias de los aspirantes y mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.