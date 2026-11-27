El Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aprobó el 17 de noviembre la tabla de valores que se utilizará para calcular el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) de 2027. La tabla se publicó este 27 de noviembre en el Diario de Centro América y estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.

Al consultar la tabla, el propietario debe tomar en cuenta qué beneficio corresponde a su vehículo. Para los automotores convencionales, el impuesto indicado en la tabla se reduce a la mitad. En el caso de los eléctricos e híbridos que califican para el incentivo, la exención se determina según el año del modelo.

¿Cuánto paga un vehículo convencional?

Una vez que el propietario ubica su vehículo en la tabla, debe aplicar una reducción del 50% al monto del impuesto que figura allí, según el artículo 5 del Decreto 1-2013. Por ejemplo, si la tabla indica un impuesto de Q600, el monto a pagar será de Q300.

¿Qué pasa si el vehículo no aparece en la tabla?

Según el acuerdo publicado por la SAT, cuando los datos del vehículo no coinciden con los de la tabla, el acuerdo establece cómo elegir el rubro inmediato inferior. El punto de partida es la información que sí aparece:

Si no aparecen la marca, la línea ni las demás características , se toma el rubro inmediato inferior del vehículo más parecido. Para identificarlo, se consideran la cilindrada, la potencia, el número de cilindros y puertas, el combustible, el tipo de vehículo y su valor de mercado.

, se toma el rubro inmediato inferior del vehículo más parecido. Para identificarlo, se consideran la cilindrada, la potencia, el número de cilindros y puertas, el combustible, el tipo de vehículo y su valor de mercado. Si aparecen la marca y la línea, pero las demás características son distintas , se aplica el rubro inmediato inferior dentro de esa misma marca y línea.

, se aplica el rubro inmediato inferior dentro de esa misma marca y línea. Si solo aparece la marca, se busca dentro de ella el rubro inmediato inferior que más se acerque a las características del vehículo.

¿Qué exención tienen los vehículos híbridos y eléctricos?

Por otro lado, los vehículos híbridos y eléctricos que cumplen los requisitos de la Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica, el porcentaje de exención se determina al comparar el año del modelo con el año del impuesto.

Así, para el ISCV de 2027, un modelo 2027 o 2028 tendrá una exención del 100%, por lo que su propietario no pagará ese impuesto. Si el vehículo es modelo 2026, la exención será del 80%.

El artículo 7, literal e), del Decreto 40-2022 establece la escala, que para 2027 se aplica así:

Año del modelo Exención del ISCV de 2027 2027 o 2028 100% 2026 80% 2025 60% 2024 40% 2023 20% 2022 o anterior 0%

¿Hasta cuándo se puede pagar el impuesto de 2026?

Quien todavía tenga pendiente el ISCV de 2026 puede pagarlo hasta el 31 de diciembre. El Congreso aprobó la prórroga el 29 de julio mediante el Decreto 19-2026, que se publicó el 11 de agosto.

Una vez vencida la prórroga, el saldo de 2026 quedará en mora y podrá generar recargos. A esa deuda se sumará el ISCV de 2027, cuyo plazo ordinario de pago va del 1 de enero al 31 de julio.