Interfer 2026 espera recibir 375 mil visitantes y generar 6 mil empleos y acá compartimos fechas y horarios del evento

La edición 31 de la Feria Internacional de Guatemala (Interfer) se realizará del 27 de noviembre al 22 de diciembre de 2026, en el Parque de la Industria, con una proyección de 375 mil visitantes durante sus 26 días de actividades.

El encuentro, organizado por el Comité Permanente de Exposiciones (Coperex), reunirá una oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento que busca atraer a familias durante la temporada de fin de año.

Según la información divulgada por los organizadores, la feria contará con más de 600 espacios comerciales, además de restaurantes, bazares y juegos mecánicos.

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Más de 200 emprendimientos participarán en Interfer 2026

Uno de los componentes comerciales de esta edición será la participación de más de 200 emprendimientos de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) provenientes de distintas regiones del país.

Por segundo año consecutivo, estos negocios participarán con el respaldo del Ministerio de Economía (Mineco), con el objetivo de ampliar sus oportunidades de exposición y comercialización ante los visitantes.

La feria también proyecta generar más de 2 mil empleos directos y 4 mil indirectos, para un total de 6 mil oportunidades laborales vinculadas con su realización.

Estas cifras reflejan el movimiento económico que puede generar el encuentro durante su período de funcionamiento, tanto por la actividad comercial como por los servicios, la alimentación y el entretenimiento que se ofrecerán al público.

¿Qué actividades y conciertos tendrá Interfer 2026?

La programación incluirá actividades para diferentes edades, con espectáculos de luces, piñatas, obras de teatro navideñas, fotografías con personajes de temporada, conciertos de marimba y una Villa Navideña.

También se anunciaron más de 20 conciertos de artistas y agrupaciones nacionales, entre ellos Miseria Cumbia Band, Viento en Contra, Los Patanes, La Sonora de May Velásquez, Juan José Aldana y La Santa Cumbia, Tijuana Love, Nallal y Sussan Godoy.

Los organizadores indicaron que todavía tienen pendiente anunciar una presentación internacional especial para el cierre de la feria, así como otros detalles de la agenda artística.

¿Cuándo será Interfer 2026 y dónde se realizará?

La feria estará abierta del 27 de noviembre al 22 de diciembre de 2026, en las instalaciones del Parque de la Industria, en la zona 9 de la capital.

Durante ese período, los visitantes podrán recorrer los espacios comerciales, conocer productos de emprendedores guatemaltecos, disfrutar de la oferta gastronómica y participar en las actividades de entretenimiento programadas.

Para quienes deseen visitar Interfer 2026, estos son los horarios y costos establecidos por los organizadores: