Intervención de Ueno Bank en Paraguay: qué pasó y cuál es el impacto económico

Más de un centenar de gremios de Paraguay advirtieron este miércoles 11 de noviembre, que el perjuicio estimado a las finanzas públicas del país por la intervención de Ueno Bank oscila entre el 1.5% y el 2% del producto interno bruto (PIB), por lo que solicitaron reformular el presupuesto para el 2027.

"No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido", señala el comunicado emitido por gremios de la producción, la industria, el comercio y los servicios, así como asociaciones, cámaras y organizaciones de la sociedad civil, que decidieron pronunciarse "en un momento decisivo para el futuro" del país.

Paraguay quedó envuelto en un escándalo a raíz de la intervención de Ueno Bank, que involucró al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, quienes fueron enviados a prisión preventiva tras ser acusados, en el marco de una investigación penal, de mantener vínculos con la entidad financiera.

Peña fue destituido mediante un juicio político en el Senado, acusado de "mal desempeño de funciones".

El proceso de resolución bancaria, anunciado públicamente el pasado 3 de noviembre, dejó congelados los recursos de miles de clientes, algunos de los cuales comenzaron a recibir devoluciones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

También quedaron comprometidos unos US$800 millones de instituciones públicas, entre ellas cinco cajas previsionales.

Cuestionan presupuesto del 2027

En ese contexto, los firmantes señalaron que el presupuesto presentado en septiembre "está construido sobre cifras que no responden a la realidad" y "promete beneficios insostenibles".

Además, cuestionaron las reducciones "ficticias del déficit y aumentos de recaudación sin sustento", así como las emisiones de bonos en guaraníes, que consideran "cuestionadas por su incompatibilidad con la legislación".

"El proyecto no está preparado para afrontar las consecuencias de la crisis del Banco Ueno: los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos; el perjuicio estimado a las arcas públicas de entre el 1.5% y el 2% del PIB; caída del movimiento comercial; el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas; y la pérdida de más de cinco mil empleos, con riesgo de que esa cifra aumente", alertaron.

Los gremios también hicieron un llamado a superar la crisis política y advirtieron que preservar el grado de inversión, recuperar la confianza económica y generar empleo digno "no admiten dilaciones ni discursos: exigen instituciones independientes, rigor técnico y respeto irrestricto al Estado de derecho".

"Paraguay no tiene más margen de error", añadieron, al subrayar que "la recuperación exige determinar responsabilidades, recuperar los recursos y corregir las fallas que permitieron este descalabro".

Piden compensar a los ahorristas

Las organizaciones también reclamaron mecanismos de resarcimiento para los ahorristas afectados por la intervención bancaria.

En particular, solicitaron establecer "mecanismos legales para destinar los bienes recuperados de los responsables y liquidados por la SENABICO (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados) a reparar el perjuicio de los ahorristas no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que confiaron en los informes del BCP".

Actualmente, el Fondo de Garantía de Depósitos no cubre los montos que superan los 228 millones 300 mil guaraníes (unos US$38 mil 622).