¿Por qué cada vez más parejas eligen Guatemala para casarse? Tres factores impulsan el auge de las bodas de destino

El Congreso Bodas LAT 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria de bodas de destino, turismo de romance, turismo de reuniones y turismo de lujo en América Latina, y este año se celebra del 13 al 16 de julio en Antigua Guatemala, con el respaldo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Durante cuatro días se reunirán más de 400 profesionales de más de 20 países, entre ellos wedding planners, asesores de viajes, representantes de hoteles, de destinos turísticos, empresas organizadoras de eventos, fotógrafos, floristas y representantes de organismos de promoción turística.

Según el Inguat, el congreso contribuirá al posicionamiento internacional de Guatemala en estos segmentos y generará una derrama económica directa superior a US$400 mil, además de un impacto económico estimado de US$196 millones derivado de las oportunidades de negocio que surjan durante el evento.

Guatemala compite con precios más bajos que otros destinos

Además de su riqueza cultural y oferta turística, Guatemala ofrece una ventaja competitiva en el mercado internacional de las bodas de destino: el costo.

De acuerdo con Claudia Coronado, una boda en Guatemala puede costar alrededor de un 70% menos que una celebración similar en Costa Rica. También resulta más económica que en Estados Unidos, lo que posiciona al país como una alternativa atractiva para parejas que buscan realizar bodas de lujo con una mejor relación entre costo y experiencia.

La funcionaria explicó que el Congreso Bodas LAT 2026 será clave para que organizadores internacionales conozcan de primera mano la oferta del país. "Muchos wedding planners que vendrán ya están interesados. La idea es que vivan la experiencia en Guatemala y luego la conviertan en producto para sus clientes", afirmó.

Este modelo de promoción busca que los profesionales del sector comercialicen a Guatemala como destino para bodas internacionales, aprovechando su combinación de patrimonio, servicios especializados y costos competitivos.

La meta: acercarse a las 900 bodas de destino al año

Durante una entrevista previa al congreso, Claudia Coronado, jefa del Departamento de Operación y Comercialización de Mercados del Inguat, explicó a Prensa Libre que el objetivo es incrementar el número de bodas de destino que recibe el país.

Guatemala recibe actualmente un promedio de 664 bodas de destino al año, una cifra que supera por seis las 100 ceremonias anuales que se registraban en 2015.

El objetivo actual del Inguat es sumar 200 bodas adicionales en el mediano plazo, con lo que el país se acercaría a las 900 bodas de destino anuales.

De alcanzarse esa meta, el segmento generaría US$44.5 millones adicionales, que se sumarían a los US$80.9 millones que ya aporta cada año a la economía nacional, según datos presentados por la institución.

Para Claudia Coronado, jefa del Departamento de Operación y Comercialización de Mercados del Inguat, este crecimiento responde a una estrategia de promoción internacional enfocada en el mercado de alto poder adquisitivo.

"Atraer a una pareja que invierte US$100 mil o más en su boda no es cuestión de suerte Claudia Corado

La funcionaria explicó que una boda de destino con 100 invitados puede generar, además, un impacto económico cercano a US$222 mil, debido al gasto en hospedaje, alimentación, transporte, actividades turísticas y otros servicios.

Además, este tipo de celebraciones suele extenderse durante más de una semana, ya que incluye actividades previas como despedidas de soltero, cócteles de bienvenida, cenas de ensayo y la ceremonia principal, lo que incrementa la permanencia de los visitantes y la derrama económica para el destino.

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Antigua Guatemala concentra la mayoría de las bodas de destino

La elección de Antigua Guatemala como sede del Congreso Bodas LAT 2026 responde a su consolidación como el principal destino para bodas de destino en el país.

Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la ciudad combina arquitectura colonial, infraestructura hotelera, gastronomía, patrimonio cultural y experiencias turísticas que la han convertido en el escenario preferido para celebrar bodas y eventos de alto nivel.

Según datos del Inguat, Antigua Guatemala concentra alrededor de 504 bodas de destino al año, lo que representa más de tres cuartas partes de las aproximadamente 664 ceremonias que se realizan anualmente en el país. El Lago de Atitlán ocupa el segundo lugar, con unas 160 bodas al año.

No obstante, Claudia Coronado explicó que la estrategia del instituto también busca diversificar la oferta y posicionar nuevos destinos dentro del mercado internacional del turismo de romance. Entre ellos destacó Tikal, utilizado actualmente para sesiones fotográficas, y Chichicastenango, por su riqueza cultural, sus templos históricos y el atractivo de sus tradiciones.

Esta promoción, añadió, pretende ampliar la oferta turística más allá de los destinos ya consolidados y distribuir los beneficios económicos de las bodas de destino hacia otras regiones del país.

El reto será crecer de forma sostenible

Para Rosmery Ramsay, integrante de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, Guatemala cuenta con capacidad para recibir más bodas de destino, aunque el crecimiento debe planificarse bajo criterios de sostenibilidad.

La especialista señaló que es necesario evaluar la infraestructura hotelera, los servicios especializados, la gestión de residuos, el consumo de agua y energía, así como la capacidad social y cultural de los destinos para evitar impactos negativos.

Añadió que el turismo de bodas tiene un efecto multiplicador en la economía, ya que beneficia a hoteles, restaurantes, transportistas, fotógrafos, floristas, artesanos y otros proveedores locales.

Asimismo, destacó la importancia de incorporar a pequeñas y medianas empresas (pymes), emprendimientos comunitarios y proveedores locales para que el crecimiento de este segmento genere beneficios en más regiones del país.