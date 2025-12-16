Cómo buscará Guatemala captar 200 bodas de lujo más el próximo año

Guatemala podría esperar 200 bodas de destino adicionales a las que ya se realizan actualmente, lo que podría generar US$44 millones 500 mil más al impacto económico anual estimado, según Claudia Coronado, jefa del Departamento de Operación y Comercialización de Mercados del Inguat.

Anualmente, las bodas de destino generan un impacto estimado de US$80 millones 905 mil, según datos presentados por el Inguat. En el 2015 se trabajaba con menos de 100 bodas al año. No obstante, actualmente Guatemala recibe en promedio 664 bodas de esta índole por año, lo que significa que en 10 años se triplicaron los resultados.

Además, por cada boda de 100 personas, se genera un impacto de US$222 mil, considerando rubros como hospedaje, alimentación, tours, transporte y otros gastos complementarios, según Coronado.

Debido a las ventajas competitivas del país, con una inversión estructurada de US$1 millón anuales, Guatemala podría triplicar los resultados actuales en menos de cuatro años, destacó Coronado.

Para Ramsay, en Guatemala sí existe capacidad para atender nuevas bodas; sin embargo, debe gestionarse desde un enfoque de planificación territorial y sostenibilidad. Además, señaló que debe evaluarse la infraestructura hotelera, los servicios especializados, la gestión de residuos, el consumo de agua y energía, así como la capacidad social y cultural.

¿200 bodas más?

Sumar 200 bodas a las que actualmente se realizan es, para Coronado, una meta a mediano plazo, que se espera alcanzar a partir del Congreso de Bodas LAT, planeado por la organización internacional de bodas y cuya sede será Guatemala en julio del 2026.

Se prevé la visita de 400 wedding planners de alto nivel, quienes estarán tres días en el país para conocerlo y vivir la experiencia, indicó Coronado. “Al hacer el evento a mitad de año, los wedding planners pueden empezar a vender Guatemala como producto de bodas de lujo para el cierre de año", afirmó la jefa del Departamento de Operación y Comercialización de Mercados del Inguat. Destacó que no lo ven como algo lejano, puesto que el destino ya está maduro para ofrecer este producto.

Además, Coronado señaló que son bodas que duran más de una semana, pues incluyen despedidas de soltero, cócteles previos, ensayos y la ceremonia principal.

Sobre el congreso, Ramsay lo calificó como “muy completo” y aseguró que lo importante es mostrar toda la oferta que tiene el país más allá de destinos como Antigua Guatemala y Atitlán. Afirmó que Guatemala cuenta con naturaleza, paisajes, oferta hotelera, diversidad de destinos y experiencias distintas —además de ruinas y lagos— con las cuales se podría promover al país como destino de bodas.

Una boda en Guatemala es aproximadamente 70% más económica que en Costa Rica, aseguró Coronado, quien añadió que también resulta más barata que en Estados Unidos, lo que hace del país un destino atractivo para bodas de lujo. “Muchos wedding planners que vendrán ya están interesados. La idea es que vivan la experiencia en Guatemala y luego la conviertan en producto para sus clientes”, afirmó.

Para atraer a potenciales clientes de bodas de destino, Ramsay destacó la necesidad de contar con una capacidad de carga turística definida, condiciones ambientales y culturales adecuadas, infraestructura básica, seguridad, accesos y un turismo suficiente. Agregó que es indispensable una estructura sólida de trabajo entre el sector privado y el gobierno. Para lograrlo, señaló, Guatemala debe monitorear el impacto, establecer estándares de sostenibilidad y fortalecer las capacidades locales.

Nuevas opciones para bodas de lujo

La mayoría de bodas de destino se realizan actualmente en Antigua Guatemala, donde se celebran alrededor de 504 bodas al año. El lago de Atitlán es el segundo destino más solicitado, con un promedio de 160 bodas anuales, indicó Coronado.

Uno de los principales riesgos del aumento en este tipo de bodas es la sobrecarga, es decir, la concentración de eventos en los mismos lugares, lo cual genera presión sobre los recursos naturales y fomenta la informalidad en la prestación de servicios.

No obstante, Coronado aseguró que el plan es ofrecer a los wedding planners otros destinos, además de los ya consolidados. Entre las opciones mencionó Tikal, que actualmente es utilizado como escenario para sesiones fotográficas, y Chichicastenango, debido a su riqueza cultural e infraestructuras como las iglesias.

“La idea que les transmitimos es que Guatemala tiene todos los escenarios perfectos para fotografías de boda: el lago de Atitlán, sitios arqueológicos, pueblos tradicionales y paisajes naturales para quienes buscan casarse en plena naturaleza”, afirmó Coronado.

El turismo de bodas tiene un efecto multiplicador que involucra a distintos actores, desde proveedores hasta fotógrafos, floristas y artesanos, según Rosemary Ramsay de Mendoza. Agregó que es necesario promover la inclusión de pymes, emprendimientos comunitarios y proveedores locales.

Asimismo, Coronado destacó como un punto a favor la conectividad aérea. Según indicó, han ingresado nuevas aerolíneas con tarifas atractivas y vuelos directos.