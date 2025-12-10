Meta humanos

Visión de País y Turismo. ¿Por Qué?

Cuando una persona, una empresa o un país no saben hacia dónde dirigir sus capacidades, se vuelven víctimas de las circunstancias en lugar de ser actores de su propia historia. Cuando esta situación se prolonga, sin darse cuenta pasan de víctimas a cómplices por omisión.

¿Por qué la Visión de País para Guatemala está intrínsecamente relacionada a Turismo?

En cuanto a Visión de País, Guatemala ya va tarde. Los pobres resultados están a la vista. Existen esfuerzos “aislados” del sector público, del sector privado y de la ciudadanía. Algunos con buenas intenciones, pero al no estar interconectados, se quedan a medias, desconectados.

Por favor, no sigamos cometiendo los mismos errores, porque perdemos tiempo, recursos, trabajo y hasta la esperanza que es lo último que queda.

Guatemala no puede seguir caminando a ciegas. Necesitamos construir nuestra propia Visión de País a partir de nuestras riquezas más grandes, aquellas que muchos extranjeros suelen reconocer y apreciar más fácilmente que nosotros mismos.

Los migrantes lo pueden ver con mayor claridad. Desde la distancia Guatemala es un país

asombroso, diferente al resto de países no solo por la belleza de sus territorios tan diversos sino particularmente por la suma de identidades tan variadas concentradas en un pequeño territorio, en el centro del mundo, entre dos mares, multidiversos, con uno de los mejores climas del planeta.

Visión País es darle dirección, propósito y agenda a un país que hasta ahora ha carecido de rumbo. Pregúntenle usted, amable lector, a las personas a su alrededor, hacia dónde va Guatemala. Las respuestas dan pena y son suficiente motivo para dejar el conformismo, la resignación y la inercia. Debemos ser nosotros, aprendiendo de los errores del pasado, la generación que se ocupe y se asegure de que se comience a construir la infraestructura y los servicios básicos, fortaleciendo nuestra identidad como elemento sagrado.

Porque el Turismo es la mejor palanca para resolver de forma acelerada los problemas

estructurales de todo el país. El turismo nos va a permitir sentir orgullo de lo que en verdad somos y elevará la baja autoestima que hoy arrastramos.

Cuando el turismo se coloque en el centro de la Visión de País, habrá una reacción en cadena: reinventaremos la Educación, orientando los nuevos modelos educativos a construir niñas, niños y jóvenes guatemaltecos conscientes de ellos mismos y del valor y belleza de su entorno. El Turismo es la gran excusa para conocer nuestros territorios y conocernos mejor entre nosotros.

Pero también será el gran motivo para gestionarnos efectivamente con responsabilidad cultural y ambiental, desde nuestro rol como ciudadanos. Aprenderemos a ser responsables de nuestros propios desechos y eso nos dará el derecho para exigirle a las municipalidades y los servidores públicos el cumplimiento de sus obligaciones. No solo estamos hablando de regenerar todos nuestros ríos y lagos sino de nuevas generaciones de ciudadanos que entienden su historia y anticipan el futuro en el que quieren vivir. Así nos volvemos todos, constructores activos de la Visión de País.

Cuando hablamos de Turismo como una política central de Estado, no nos referimos solo a una industria o a un sector. Estamos poniendo a todos los niños y jóvenes en en el centro de la ecuación para resolver y construir esta fórmula mal llamada Guatemala. Su nombre original era Cuauhtemallan, por ser tierra de árboles. Nuestro futuro está conectado con el pasado y será mejor que el presente si tomamos la decisión.

¿Cómo?

Continuará…