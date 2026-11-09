Precio del galón de gasolina en Guatemala: se reporta nuevas bajas en el promedio del MEM y estaciones

Los precios de los combustibles en Guatemala mantienen una tendencia a la baja por segunda semana consecutiva. El monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) refleja nuevas reducciones en el diésel y las gasolinas regular y superior, aunque los valores que pagan los consumidores pueden ser menores en algunas estaciones de servicio.

De acuerdo con los precios promedio de referencia en la modalidad de autoservicio, entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre, el galón de diésel pasó de Q41.85 a Q41.38, una reducción de Q0.47.

En el caso de las gasolinas, la regular bajó Q0.35, al pasar de Q30.83 a Q30.48, mientras que la superior disminuyó Q0.41, de Q33.38 a Q32.97 por galón.

Las reducciones también se observaron durante el fin de semana. El sábado 7 de noviembre, los tres combustibles ya mostraban precios inferiores a los del viernes y, para el domingo 8, registraron nuevos descensos.

¿Cuáles son los precios promedio reportados por el MEM el 9 de noviembre?

Estos son los valores promedio de referencia en la modalidad de autoservicio para este lunes:

Es importante considerar que estos montos son promedios de referencia y no representan necesariamente el precio que se encuentra en todas las estaciones. Los valores pueden variar según la ubicación, el expendio y sus condiciones de operación.

Algunas estaciones venden combustibles por debajo del promedio del MEM

Las diferencias entre los precios promedio del MEM y los que ofrecen algunas estaciones pueden representar un ahorro adicional para los consumidores.

Según compartieron usuarios con Prensa Libre, dependiendo de la ubicación y la zona, algunas estaciones están vendiendo el galón de gasolina regular a Q29.69, la superior a Q32.19 y el diésel a Q40.69. Estos valores son inferiores a los promedios reportados por el Ministerio para el 9 de noviembre.

Al respecto, las autoridades han explicado que estas diferencias responden al libre comercio que existe en Guatemala, donde cada estación puede establecer sus precios según sus condiciones de operación y competencia.

En este escenario, la competencia entre expendios puede favorecer a los consumidores, quienes tienen la posibilidad de comparar precios y buscar opciones más económicas.