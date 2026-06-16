Puerto Quetzal iniciará dragado para recuperar capacidad de carga marítima

Una draga ya se encuentra en la dársena de la Empresa Portuaria Quetzal, en Escuintla, para comenzar la extracción de sedimentos y otros materiales acumulados en el lecho acuático. La prestación de este servicio se había postergado durante varios meses.

La Gerencia de Operaciones de la portuaria tiene programado comenzar el próximo lunes 22 de junio las labores de limpieza en la dársena, específicamente en el área conocida como Zeta Gas, donde es necesario intervenir debido a la acumulación de sedimentos y al tránsito de los buques que transportan gas licuado de petróleo y atracan en el recinto portuario.

La situación obedece al tamaño de las embarcaciones y al volumen de carga que transportan.

Los trabajos durarán aproximadamente dos meses, es decir, 60 días, y concluirán en agosto. Esta acción forma parte de los acuerdos alcanzados en la mesa público-privada instalada para abordar el tema de los dragados desde el 2025.

Se prevé que la draga retire unos 180 mil metros cúbicos de sedimentos en cinco áreas previamente definidas. El costo del servicio es estimado en Q15 millones, y será asumido por empresas que prestan servicios de carga y descarga en el recinto portuario.

El dragado consiste en la excavación y extracción de arena, lodo, rocas y otros sedimentos del fondo marino. Estas maniobras se realizan mediante embarcaciones equipadas con bombas o herramientas mecánicas, conocidas como dragas, con el objetivo de profundizar canales de navegación, mantener puertos y recuperar playas erosionadas.

La limpieza de los canales de navegación permitirá recuperar la capacidad de carga de los buques, una limitación que actualmente representa un riesgo para las operaciones portuarias.

Dragado mejorará operación portuaria

En el 2025 se suscribió una iniciativa respaldada por operadoras como APM Terminals, Zeta Gas, Repimex, Temsa y Expogranel, en conjunto con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), para facilitar la ejecución de los trabajos previstos.

Las acciones, consideradas urgentes, tienen como objetivo atender los problemas operativos causados por la acumulación de sedimentos en el canal de acceso y en el área conocida como zona de maniobras dentro de la dársena.

Esta situación ha generado sobrecostos para las embarcaciones, según el tipo de buque y la mercancía transportada, además de prolongar los tiempos de espera.

Con base en diversos estudios técnicos, se prevé que, una vez concluidos los trabajos, disminuyan los tiempos de espera y mejoren los procesos de planificación logística para los sectores de importación y exportación.