¿Qué sectores generan más empleo en Guatemala y cuáles pagan mejores salarios?

Los sectores económicos que concentran la mayor cantidad de trabajadores en Guatemala no necesariamente son los que ofrecen mejores salarios. Mientras la industria manufacturera encabeza la lista de actividades con más empleados, sectores como minería, electricidad y servicios financieros registran remuneraciones promedio considerablemente superiores.

Así lo revela el Informe del Empleador 2025, presentado este miércoles 4 de noviembre por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), que reúne información de 39 mil 105 empresas y 1 millón 789 mil 986 trabajadores reportados durante ese año.

Según los resultados, el salario mensual promedio fue de Q4 mil 294.20, aunque existen diferencias de más de Q3 mil entre determinadas actividades económicas.

Durante la presentación, Miriam Catarina Roquel Chávez, ministra de Trabajo y Previsión Social destacó que los resultados permiten identificar las necesidades de capacitación, las características de los puestos de trabajo y las brechas que persisten en el mercado laboral.

"Conocer cómo está compuesto el empleo formal, en qué actividades se concentran y qué ocupaciones demandan, nos permite alinear la formación con el mundo del trabajo y que las y los jóvenes encuentren en el empleo formal una oportunidad real", afirmó la funcionaria.

La ministra explicó que el informe permitirá orientar las intervenciones institucionales y mejorar la toma de decisiones sobre empleo y formación laboral.

¿Qué sectores concentran más trabajadores?

La industria manufacturera encabeza las actividades económicas con mayor cantidad de trabajadores, al concentrar el 19.5% del total reportado. Le siguen el comercio al por mayor y al por menor, con el 18.4%, y los servicios administrativos y de apoyo, con el 16.5%. En conjunto, estas tres actividades reúnen el 54.4% de los trabajadores incluidos en el informe.

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representa el 10.2%; otras actividades de servicios, el 6.9%, y las actividades financieras y de seguros, el 5.8%.

Sin embargo, la cantidad de trabajadores que concentran estos sectores no necesariamente se refleja en mejores remuneraciones.

Por ejemplo, la industria manufacturera registra un salario mensual promedio de Q3 mil 855.50, mientras que en el comercio es de Q4 mil 64.90 y en los servicios administrativos y de apoyo, de Q3 mil 997.50. Las tres actividades presentan remuneraciones inferiores al promedio general de Q4 mil 294.20.

Julio Hernández, director de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, destacó la importancia de la industria manufacturera por su participación en el empleo y la incorporación de valor agregado a los productos.

El funcionario explicó que uno de los desafíos del país es promover la generación de empleos en actividades económicas con mayor productividad.

Autoridades del Mintrab y representantes del sector empleador y otros, participaron en la presentación del Informe del Empleador 2025, que recoge información proporcionada por más de 39 mil empresas. (Foto Prensa Libre: cortesía Mintrab)

¿Cuáles son los sectores que pagan mejores salarios?

Las diferencias salariales son más evidentes al comparar las remuneraciones por actividad económica.

Las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales registran el salario mensual promedio más alto, con Q9 mil 803.90, según el informe.

Le siguen la explotación de minas y canteras, con Q6 mil 488.20; el suministro de electricidad y gas, con Q5 mil 691.10; las actividades financieras y de seguros, con Q5 mil 145.60, y el sector de información y comunicaciones, con Q5 mil 76.60.

En contraste, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registra uno de los promedios más bajos, con Q3 mil 494.60 mensuales.

Esto significa que el salario promedio en minería supera en Q2 mil 632.70 al de la industria manufacturera, pese a que esta última concentra una mayor proporción de trabajadores.

La diferencia entre las remuneraciones promedio de minería y agricultura alcanza Q2 mil 993.60 mensuales.

Los resultados muestran que los salarios varían considerablemente entre actividades económicas, aunque el informe no establece las causas de estas diferencias.

La formación laboral, uno de los desafíos

La ministra de Trabajo señaló que la información presentada debe servir para orientar los programas de capacitación de acuerdo con las necesidades de las empresas y las ocupaciones que demanda el mercado laboral.

"Cada uno de estos hallazgos nos señala dónde debemos enfocar la inspección, los programas del empleo y la formación para el trabajo", expresó Roquel Chávez.

La funcionaria destacó el papel del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), las universidades y los centros de formación en la preparación de los trabajadores.

También señaló que la información estadística debe ser utilizada por otras instituciones públicas y por el sector empresarial para identificar las necesidades de mano de obra y orientar las inversiones.

Según la ministra, los resultados permiten conocer dónde se concentran las empresas y qué tipo de formación y capacitación requieren.

Diferencias salariales según la ocupación

Las brechas salariales también se observan al comparar las ocupaciones de los trabajadores.

Los directores y gerentes registran un salario mensual promedio de Q9 mil 693.70 , mientras que los profesionales científicos e intelectuales perciben Q5 mil 576.20 y los técnicos y profesionales de nivel medio, Q4 mil 798.80.

, mientras que los profesionales científicos e intelectuales perciben Q5 mil 576.20 y los técnicos y profesionales de nivel medio, Q4 mil 798.80. El personal de apoyo administrativo, que representa el 22.1% de los trabajadores reportados, registra una remuneración promedio de Q4 mil 272.30.

Por su parte, los trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados perciben Q3 mil 717.50 mensuales.

En el caso de los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros, el promedio es de Q3 mil 483.10.

La diferencia entre las remuneraciones promedio de directores y gerentes y las de trabajadores agrícolas calificados alcanza Q6 mil 210.60 mensuales.

El informe también revela que el 47% de los trabajadores tiene estudios de diversificado, mientras que el 11.4% cuenta con formación universitaria y el 1.6%, con estudios técnicos universitarios.

Estos datos permiten conocer el perfil educativo de los trabajadores reportados, aunque no establecen una relación directa entre el nivel académico y las remuneraciones.

¿Qué actividades aumentaron más sus trabajadores en 2025?

El informe también identifica diferencias en la evolución de los trabajadores reportados por actividad económica.

Entre 2024 y 2025, las actividades agrupadas como otros servicios registraron el mayor incremento, con 28.5%, seguidas del suministro de agua y gestión de aguas residuales, con 20.1%, y el suministro de electricidad y gas, con 17.6%.

Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas reportaron un aumento del 13.4%, mientras que las actividades financieras y de seguros crecieron 11.3% y la construcción, 11.1%.

En contraste, los sectores que concentran una parte importante de los trabajadores registraron variaciones menores.

La industria manufacturera presentó un incremento del 4.5%; el comercio, del 4.8%, y la agricultura, del 1.5%.

Estos resultados muestran que las actividades con mayor cantidad de trabajadores no necesariamente son las que registran los mayores incrementos porcentuales de personal.

Hernández aclaró que el aumento del 15.6% presentado en el informe corresponde a las empresas que entregaron información y no debe interpretarse directamente como crecimiento del empleo formal.

Brechas de género y concentración del empleo

Roquel Chávez también llamó la atención sobre las diferencias en la participación laboral de hombres y mujeres.

Según el informe, el 67.3% de los trabajadores reportados son hombres y el 32.7%, mujeres.

La funcionaria reconoció que existe una brecha de género y explicó que el Mintrab desarrolla acciones para promover oportunidades de empleo dirigidas a mujeres.

"Por eso estamos realizando kioscos en ferias de empleos específicamente para mujeres", indicó la ministra de Trabajo.

Agregó que los resultados estadísticos permiten identificar las poblaciones que requieren mayor atención y orientar las intervenciones de la Dirección General de Empleo y de las áreas encargadas de la previsión social.

Otro de los hallazgos es la concentración territorial del empleo. El 72.8% de los trabajadores reportados se ubica en el departamento de Guatemala, donde también se concentra el 58.7% de las empresas.

La ministra señaló que estos resultados evidencian la necesidad de generar estrategias para promover oportunidades laborales en otros departamentos.

También destacó la importancia de las micro y pequeñas empresas, debido a su presencia en diferentes regiones del país.

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Más empresas presentan información laboral

La cantidad de empleadores que presentaron el informe pasó de 33 mil 817 en 2024 a 39 mil 105 en 2025, equivalente a un incremento del 15.6%.

Durante ese período, los trabajadores reportados aumentaron de 1 millón 674 mil 563 a 1 millón 789 mil 986, una variación del 6.9%.

No obstante, el registro anual incluye a todas las personas que trabajaron en algún momento de 2025, por lo que no equivale a la cantidad de trabajadores activos en un mes determinado.

Por ejemplo, en diciembre se registraron 1 millón 299 mil 439 trabajadores activos.

El informe también revela que el 70.9% de los empleadores corresponde a microempresas, según su volumen de ingresos; el 18.2%, a pequeñas empresas; el 7.7%, a medianas, y el 3.2%, a grandes.

La ministra Roquel Chávez destacó que el informe representa una herramienta para fortalecer la información del mercado laboral y orientar las decisiones institucionales.

El documento fue elaborado por la Dirección de Estadísticas Laborales del Mintrab y presentado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea, en el marco del programa Impulso al Trabajo Decente en Guatemala.